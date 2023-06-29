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Новое оружие России на фронте: большая угроза для западной техники

Украинские солдаты и военная техника все больше сталкивается с неприятностями из-за нового российского оружия.

сегодня, 09:57 comments1711
Автор:
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Slava Kot
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Украинские военные указывают, что российские силы наращивают использование дешевых дронов-камикадзе, способных уничтожить дорогое западное оборудование. Кроме того, от российских беспилотников сложно защититься. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Новое оружие России на фронте: большая угроза для западной техники

Российские дроны "Ланцета" создают опасность. Фото из открытых источников

По словам украинских военных, Россия все больше использует на фронте беспилотник "Ланцет". Они способны повредить и уничтожить ценную военную технику, которую Украина получает от западных партнеров, в частности, танки Leopard 2 и гаубицы Caesar. Такие видео появляются в пророссийских социальных сетях.


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Reuters сообщает, что во время разговора с несколькими украинскими военными бригадами они назвали беспилотник "Ланцет" одной из самых больших угроз на поле боя. Кроме того, использование этого оружия выросло в последнее время.

"Раньше, весной, ланцеты использовали не так часто, как сейчас", — говорит артиллерист Богдан с позывным "Док", который воюет вблизи Авдеевки.

Помощник старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Сэмюэль Бендетт утверждает, что Минобороны РФ увеличило производство "Ланцетов", поскольку рассматривает его как дешевый способ уничтожения западной техники. Один беспилотник "Ланцет" стоит около 35 тыс. долларов, тогда как упавшая на Краматорск российская ракет С-300 оценивается в несколько сотен тысяч долларов. А танк Leopard 2 стоит несколько миллионов.

Новое оружие России на фронте: большая угроза для западной техники - фото 2

Российские дроны "Ланцет"

Советник министра обороны Украины Юрий Сак признает проблемы с российскими беспилотниками "Ланцет" и указывает, что хотя украинцы сбивают 1-2 дроны каждый день, однако это не является 100% показателем. Сак объясняет, что Украина нуждается в различных системах ПВО против этих дронов, в частности радары с автоматическими пушками для борьбы с дронами, системы электронной борьбы, сетки и металлические клетки. Если эти средства не срабатывают украинские солдаты пытаются уничтожить беспилотник "Ланцет" из стрелкового оружия, однако, по словам Сака, это сложно сделать из-за высокой скорости российского дрона-камикадзе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спецслужбы Швейцарии дали нелестный прогноз по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о Данилове, который прогнозирует новые бунты в России.



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Источник: https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-lancet-idAFKBN2YE0FF
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