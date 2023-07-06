Ночной ракетный удар по Львовщине: все выглядит так, что будут еще погибшие, - Садовый

Ночью, 6 июня россияне нанесли ракетный удар по Львовской области. О подробностях ситуации сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Последствия ракетного удара по Львову Фото из открытых источников

Россия атаковала Львовскую область с Черного моря ракетами "Калибр". Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожило 7 ракет над Львовской областью.

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Во Львове был с нанесен удар по жилому дому около двух ночи. Официально подтверждена гибель четырех человек, находившихся на момент удара в многоквартирном доме. Также Козицкий сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры.

В общей сложности пострадали 34 человека. Повреждены 30 домов и более 50 автомобилей. К ликвидации последствий удара привлекли 23 единицы техники и более 100 спасателей.

"Очень большие разрушения: разрушены более 50 жилищ, в домах просто снесло крышу. Разрушение офисного комплекса, разрушения в школе, в общежитиях Львовской политехники", — рассказал мэр Львова Садовый и добавил, что "все выглядит так, что будут еще погибшие" .

Во Львовском районе обломок ракеты упал в одном из сел вблизи Народного дома и образовал воронку. Пока о пострадавших неизвестно.

В Золочевском районе Львовской области от обломков ракет поврежден частный сектор. Однако пострадавших нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка указала на новую тактику России на фронте, замедляющую контрнаступление украинских сил.

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