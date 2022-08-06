"Не подлежат восстановлению": ВСУ за три недели боев уничтожили две российские БТГр - подробности

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

Армия РФ

Так, по информации СтратКома ВСУ, по состоянию на 6 августа в составе российских оккупационных войск 18 батальонно-тактических групп восстановлению не подлежат "то есть, грубо говоря, уничтожены".

"Напомним, что по состоянию на 15 июля не подлежащих восстановлению было 16 БТГр РОВ", — сообщает СтратКом ВСУ.

Также в СтратКоме привели уточняющую информацию по этим дополнительным 2 БТГр.

"Давайте все дружно поздравим две БТГр из состава 810 ОБрМП ТОФ в связи с потерей боеспособности из-за потерь и их выведения из зоны боевых действий", — СтратКом ВСУ.

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