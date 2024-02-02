Наталуха: В определенном смысле ВСУ сегодня – очень конкурентный работодатель в Украине

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Ткачик Олеся
Новые правила бронирования работников предприятиями, которые планируют принять народные депутаты, никак не продолжают "войну для бедных", убеждает Дмитрий Наталуха.
По мнению нардепа, в ВСУ очень конкурентные зарплаты
По его словам этот нарратив во-первых — искусственный и не соответствует действительности, а во-вторых — вреден, ведь имеет конкретную цель — деморализовать и военных и гражданских.
По его словам, в рядах сил обороны служит большое количество предпринимателей, профессионалов, специалистов разных направлений разнообразного масштаба, точно ушедших защищать страну не за деньги, или не потому, что не могли избежать службы законными или незаконными способами.
По его словам, все заинтересованы в победе, приближающей оптимальный баланс фронта и тыла. Поэтому, добавляет он, нужно предложить инструменты, сбалансирующие силы обороны и их материально-финансовое обеспечение, при этом – не сорвав мобилизацию.
Напомним, "Комментарии" писали, что народные избранники будут искать баланс в вопросе мобилизации и справедливого бронирования работников бизнеса.
Также "Комментарии" рассказывали, сколько может стоить бронь одного работника для предприятий.
Кроме того, "Комментарии" писали, что нардеп Дмитрий Наталуха считает, что новые условия бронирования снизят коррупционные риски.
Обсуждения
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Мисс Адекватность
сегодня, 13:48
Украина, твои великие мыслители - Д. Наталуха , один из них. Предложи эту белую зарплату и работу своим коллешкам по Раде, пувсть подымут толстый зад и вперед, с песней. Что делают в Раде 450 челов,?