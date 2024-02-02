Наталуха: В определенном смысле ВСУ сегодня – очень конкурентный работодатель в Украине

Новые правила бронирования работников предприятиями, которые планируют принять народные депутаты, никак не продолжают "войну для бедных", убеждает Дмитрий Наталуха.

По мнению нардепа, в ВСУ очень конкурентные зарплаты

По его словам этот нарратив во-первых — искусственный и не соответствует действительности, а во-вторых — вреден, ведь имеет конкретную цель — деморализовать и военных и гражданских.

"Я не стану даже вспоминать тот факт, что у ВСУ очень конкурентная белая зарплата, почти вдвое выше средней по стране, даже если ты не на "нуле". Поэтому наши защитники точно не "бедны", не стоит их унижать. В определенном смысле ВСУ сегодня – очень конкурентный работодатель в Украине и с позиции зарплат и возможности легально уехать за границу в командировку или отпуск",

– подчеркнул нардеп.

По его словам, в рядах сил обороны служит большое количество предпринимателей, профессионалов, специалистов разных направлений разнообразного масштаба, точно ушедших защищать страну не за деньги, или не потому, что не могли избежать службы законными или незаконными способами.

"Если у кого-то есть иллюзии по поводу тех, кого в обществе называют "богатыми", то поверьте – через два года они все "решили" свои вопросы. В большинстве своем эти люди скрылись за границу и теперь оттуда дают нам всем советы как здесь лучше организовать оборону и какую посадку штурмовать",

– заявил Дмитрий Наталуха.

По его словам, все заинтересованы в победе, приближающей оптимальный баланс фронта и тыла. Поэтому, добавляет он, нужно предложить инструменты, сбалансирующие силы обороны и их материально-финансовое обеспечение, при этом – не сорвав мобилизацию.

Напомним, "Комментарии" писали, что народные избранники будут искать баланс в вопросе мобилизации и справедливого бронирования работников бизнеса.

Также "Комментарии" рассказывали, сколько может стоить бронь одного работника для предприятий.

Кроме того, "Комментарии" писали, что нардеп Дмитрий Наталуха считает, что новые условия бронирования снизят коррупционные риски.





