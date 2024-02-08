Нардепка указала на проблему для военных в новом законопроекте о мобилизации

Народный депутат Соломия Бобровская считает, что по новому законопроекту о мобилизации служба в армии превратится в "безлимитную", ведь выполнение норм демобилизации для военных сложные и потребуют много времени для их принятия.



Законопроект о мобилизации имеет проблемы с демобилизацией. Фото из открытых источников

Член Комитета ВР по нацбезопасности Соломия Бобровская в эфире "Эспрессо" критикует нормы демобилизации в законопроекте о мобилизации в Украине. По ее словам, это один из самых болезненных вопросов для военных.

"Когда мы говорим о том, что написано в законопроекте, право на демобилизацию имеет военнослужащий в случае прохождения службы 36 месяцев, а далее для этого требуется его рапорт и решение Ставки верховного главнокомандующего и указ президента. Это означает, что фактически безлимитное количество времени, которое сегодня, например, срочники парни, девушки будут ждать", — утверждает Бобровская.

По ее словам, армия забирает людей на военную службу, однако не сообщает им о времени, когда они могут демобилизоваться. По ее словам, такая ситуация создает неблагоприятные условия мотивации для населения мобилизоваться для участия в войне.

Подобную позицию высказала и другая народная депутат Ирина Геращенко, которая заявила, что нормы о демобилизации — "это билет в один конец". Кроме того, по ее словам, новый законопроект о мобилизации имеет небольшие различия с предыдущим и содержит коррупционные риски и нарушения прав человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран войны назвал "наибольшую дыру" в новом законопроекте о мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о немецком генерале Фрейдинге, который указал на два фактора, из-за которых Украине нужно усилить мобилизацию.