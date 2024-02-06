Нардеп Костенко: Желающих занять место Залужного немного

Если главнокомандующего ВСУ отправят в отставку, то важно понимать, как именно будет действовать в должности другой человек, говорит Роман Костенко.

Для успехов на фронте важна помощь Запада

"По моей информации желающих занять место главнокомандующего сегодня немного. Впрочем, Верховный главнокомандующий и новый человек в этой должности должны понимать, что сразу будут требовать результатов. Надо будет доказывать, что его не зря назначили на этот важный пост

, – сказал Костенко.

Однако, по мнению народного депутата, очень трудно будет продемонстрировать скорые результаты на поле боя и этому есть две причины. Во-первых, говорит политик, это проваленная мобилизация. Во-вторых, неправильная помощь от западных партнеров.

"Всем понятно, что без помощи партнеров и мобилизационного резерва, кто бы ни был назначен на должность главнокомандующего, достичь результата является сложной задачей",

– подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в отставку планируют отправить и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала. Решение может быть принято в ближайшее время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что поводом для увольнения Залужного могут стать неудачи на фронте, в частности потеря Авдеевки.

Также портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению политолога Владимира Цыбулько, Президент Владимир Зеленский начал прямые торги с западными партнерами по сохранению у власти, поскольку 20 мая его пятилетний срок в должности президента истекает. Вроде бы "разменной монетой" в этих торгах стал Залужный.

Портал "Комментарии" также сообщал, что после возможной отставки с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный может пойти в большую политику , поскольку его, очевидно, не интересуют ни работа послом, ни преподавание в вузе. По мнению политологов, теперь главное, чтобы Залужный "не оброс" дискредитировавшими себя политиками и не потянули рейтинги главкома вниз.



