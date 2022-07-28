Над городом столб черного дыма: в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв - что известно (ВИДЕО)

В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным Генштаба ВСУ, в оккупированном Донецке прозвучали взрывы. В небо над городом поднялся огромный столб черного дыма.

"Донецк, Утро. Концертный тур Дядюшки "Ленд-лиза", Селитры и Бавовны продолжается. Потери уточняются, но известно одно "этот не склад БК и ГСМ" уже долго мозолил глаза. Больше не будет", — пишет СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что День Государственности Украины: о чем этот праздник – в чем его важность именно сейчас. День Государственности Украины, как День крещения Руси-Украины показывают, что Украина, как государство давно уже состоялось и имеет большую и славную историю.

Читайте также о том, что ОО "Женщины из Стали" обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным с представителями власти. Жены и матери украинских военных из "Азовстали" продолжают бороться за своих героев.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что еще больше вливаний в Нафтогаз: профильный комитет отклонил поправки к скандальному законопроекту. Нардеп Алексей Кучеренко отмечает, что у парламентариев еще есть время принять поправки и исправить позорную ситуацию.

Также "Комментарии" информировали о том, что в США считают, что РФ может провести только две наступательные операции: названы участки. Силы российской армии до сих пор остаются ограниченными.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!