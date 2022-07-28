ОО «Женщины из Стали» обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным с представителями власти

Как информирует издание "Комментарии", к мероприятию присоединились более 60 попавших в плен родственников украинских защитников лично или пропали без вести. Также более тысячи присоединились онлайн из-за трансляции в Youtube.

ОО «Женщины из Стали»

Участники имели возможность лично задать вопрос советнику-уполномоченному Президента Украины по обеспечению прав защитников Украины Алене Вербицкой, заместителю Министра внутренних дел Украины Екатерине Павличенко, советнику Министра внутренних дел Украины Антону Геращенко, начальнику управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГСУ НПУ Кристине Подыряко, ее заместителю Дмитрию Шевчуку и начальнику отдела Игорю Малышу.

Обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным на оккупированных территориях и в России, особенности проведения расследований уголовных производств по военнопленным и пропавшим без вести, проблемные вопросы коммуникации родственников с правоохранителями, а также особенности проведения ДНК-экспертиз.

ОО "Женщины из Стали" основали жены и матери украинских военных из "Азовстали". Целью организации является содействие созданию достойных условий для военнопленных. Также ОО работает над решением гуманитарных вопросов и общественным контролем соблюдения прав пленных, предусмотренных Женевскими конвенциями.

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