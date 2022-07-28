В США считают, что РФ может провести только две наступательные операции: названы участки

Темп наступления, который российские войска набрали до оперативной паузы захватчикам так и не удалось возобновить. Именно поэтому, исходя из ситуации на фронте можно констатировать, что россияне могут провести только две значительные наступательные операции в Украине. Первая – это захват Северска, а вторая – это попытка штурма Бахмута. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, что Северская операция может быть сосредоточена на развертывании наступления на Северск Донецкой области, с направления Верхнекаменки и Белогоровки. На бахмутском направлении войска оккупантов могут наступать из районов Новолуганского и Углегорской ТЭЦ.

Российская армия выделила достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но этих сил будет недостаточно, чтобы поддерживать такой же темп наступления на других участках.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинские военные, вероятно, готовятся к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали его. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 23 июля также заявил, что ВСУ шаг за шагом продвигаются на Херсонщине. Какие есть варианты развития событий на данном направлении? Чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — резкое заявление Виктора Орбана о войне в Украине: почему он отчасти прав – чего теперь ждать от Евросоюза.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!