Над Азовским морем появился российский А-50: в Воздушных силах сделали предупреждение

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Кравцев Сергей
Ночь на 19 января была довольно спокойной, утром в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.
Самолет А-50. Фото: из открытых источников
Он добавил, еще недавно карта (программа "Вираж-планшет") была пуста, но спустя какое-то время появилось 5-6 воздушных целей, в частности в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, который вновь испытывает свою судьбу.
По словам Юрий Игната, в ВСУ так и прогнозировали, что после уничтожения А-50 прилетит другой. Нет ничего удивительного, потому что в России есть еще такие самолеты. Поэтому, есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники (оперативно-тактического уровня), которые следят за линией фронта.
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