Над Азовским морем появился российский А-50: в Воздушных силах сделали предупреждение

Ночь на 19 января была довольно спокойной, утром в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Самолет А-50. Фото: из открытых источников

"Не часто так бывает, что более-менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как беспилотники, прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть в течение осени и зимы. Эта ночь – одна из немногих, которая была без сообщений... После трех мощных атак врага есть определенное затишье, но это не значит, что надо как-то расслабляться", – заявил Юрий Игнат.

Он добавил, еще недавно карта (программа "Вираж-планшет") была пуста, но спустя какое-то время появилось 5-6 воздушных целей, в частности в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, который вновь испытывает свою судьбу.

По словам Юрий Игната, в ВСУ так и прогнозировали, что после уничтожения А-50 прилетит другой. Нет ничего удивительного, потому что в России есть еще такие самолеты. Поэтому, есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники (оперативно-тактического уровня), которые следят за линией фронта.

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