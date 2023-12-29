Почему с передачей Украине самолетов может быть, как с ATACMS: правда ли, что F-16 уже в Украине

После сообщения премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о том, что его правительство приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине вновь оживилась тема с поставками западной авиации. Почему ожидания истребителей F-16 могут так и не оправдаться? Могут ли истребители F-16 уже быть в Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Поставки оружия – очень чувствительная тема

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что украинцам нужно быть очень осторожными и не ставить завышенные ожидания относительно появления в Украине истребителей F-16.

Эксперт предостерегает, что с F-16 может быть такая же история, как с дальнобойными ракетами ATACMS. Как известно, о передаче их Украине официально заявили лишь после успешного применения.

"Нужно обеспечить безопасность путей, по которым они перебрасываются, аэродромов, где будут базироваться эти самолёты. Много вопросов безопасности, которые не нужно на публику (выносить – ред.). Тем более во время такой большой войны, когда россияне могут достичь любой точки Украины ракетами или дронами", — считает Михаил Жирохов.

Истребители F-16 уже могут быть в Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире программы "Аргумент" допустил, что западные истребители F-16 уже могут быть в Украине, и что с этим связано рекордное уничтожение российских самолетов за последнее время.

"Технически и теоретически это может быть. Потому что летный состав отбирался с лета, и готовиться мог с лета. В принципе, на то, чтобы летчику истребителя первого класса переучиться с одного типа самолётов на другой, надо 3-4 месяца", — отметил эксперт.

Кроме того, как объяснил Роман Свитан, освоение функции перехвата на F-16 – самый легкий вид подготовки. Летный состав может обучаться ведению воздушного боя на перехвате и на тренажерах довольно-таки успешно, потому у нас уже точно есть летчики, которые могут выполнять задачу перехвата. Вопрос в политической воле, в разрешении или в технических моментах по работе F-16.

Согласился эксперт и с тем, что россияне сейчас уже вовсю ищут истребители F-16 в Украине. Он уверен, что это у них не получится.

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