Почему с передачей Украине самолетов может быть, как с ATACMS: правда ли, что F-16 уже в Украине

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Кравцев Сергей
После сообщения премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о том, что его правительство приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине вновь оживилась тема с поставками западной авиации. Почему ожидания истребителей F-16 могут так и не оправдаться? Могут ли истребители F-16 уже быть в Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV заявил, что украинцам нужно быть очень осторожными и не ставить завышенные ожидания относительно появления в Украине истребителей F-16.
Эксперт предостерегает, что с F-16 может быть такая же история, как с дальнобойными ракетами ATACMS. Как известно, о передаче их Украине официально заявили лишь после успешного применения.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире программы "Аргумент" допустил, что западные истребители F-16 уже могут быть в Украине, и что с этим связано рекордное уничтожение российских самолетов за последнее время.
Кроме того, как объяснил Роман Свитан, освоение функции перехвата на F-16 – самый легкий вид подготовки. Летный состав может обучаться ведению воздушного боя на перехвате и на тренажерах довольно-таки успешно, потому у нас уже точно есть летчики, которые могут выполнять задачу перехвата. Вопрос в политической воле, в разрешении или в технических моментах по работе F-16.
Согласился эксперт и с тем, что россияне сейчас уже вовсю ищут истребители F-16 в Украине. Он уверен, что это у них не получится.
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