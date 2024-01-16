Уничтожении А-50 и Ил-22: почему удалась операция и сколько членов экипажа могли уничтожить

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Кравцев Сергей
В Украине было официально подтверждено сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января. О чем говорит эта операция Воздушных сил? Сколько членов экипажа могли уничтожить? Издание "Комментарии" проанализировало тему, изучив мнения экспертов.
Сбитие российского А-50
Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире общенационального телемарафона проанализировал, насколько сложной была операция по уничтожению российских самолетов над Азовским морем, а не над сушей, а также оценил ориентировочные потери в денежном эквиваленте, которые были нанесены РФ.
Также авиационный эксперт оценил, сколько примерно может стоить врагу потеря таких самолетов, которые были уничтожены или подбиты над Азовским морем.
Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Национального авиационного университета, кандидат исторических наук Валерий Романенко в интервью "АрміяInform" заявил, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 стало очень ощутимой потерей для РФ. Во время его поражения могло погибнуть 15 человек летного состава.
По его словам, экипаж самолета А-50 состоит из двух части. В первую входят 5 человек летного экипажа – два пилота, штурман, борт-инженер и еще один специалист.
Он добавил, что есть еще и вторая часть – это специальный экипаж. Он состоит из 10-11 операторов, которых готовят по несколько лет.
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