Уничтожении А-50 и Ил-22: почему удалась операция и сколько членов экипажа могли уничтожить

В Украине было официально подтверждено сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января. О чем говорит эта операция Воздушных сил? Сколько членов экипажа могли уничтожить? Издание "Комментарии" проанализировало тему, изучив мнения экспертов.

Сбитие российского А-50

Проведена многоуровневая операция

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире общенационального телемарафона проанализировал, насколько сложной была операция по уничтожению российских самолетов над Азовским морем, а не над сушей, а также оценил ориентировочные потери в денежном эквиваленте, которые были нанесены РФ.

"Если говорить о сложности, то это очень многоуровневая операция. Потому что данные самолеты и раньше выполняли полеты над Азовским морем. Кроме того, они активно применялись для противодействия соответствующим системам ПВО, для противодействия нашим системам связи", — рассказал Долинце.

Также авиационный эксперт оценил, сколько примерно может стоить врагу потеря таких самолетов, которые были уничтожены или подбиты над Азовским морем.

"Если говорить об уничтожении, то по крайней мере самолет А-50 оценивался порядка 300-350 миллионов долларов. Если говорить об Ил-22ПП, то он был немного дешевле, но тоже речь может идти на сотню или чуть больше миллионов долларов. То есть, общие потери врага могут оцениваться до полумиллиарда долларов. В зависимости от того, в какой модификации каждый из этих самолетов был и конечно, в зависимости от того, какое оборудование на самолете было размещено", — акцентировал Долинце.

Самая большая одномоментная потеря для РФ

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Национального авиационного университета, кандидат исторических наук Валерий Романенко в интервью "АрміяInform" заявил, что уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 стало очень ощутимой потерей для РФ. Во время его поражения могло погибнуть 15 человек летного состава.

"Это самая большая одномоментная потеря такой значительной группы специалистов для Воздушно-космических сил РФ", – отметил эксперт.

По его словам, экипаж самолета А-50 состоит из двух части. В первую входят 5 человек летного экипажа – два пилота, штурман, борт-инженер и еще один специалист.

"Сам по себе летный экипаж – это небольшая потеря для россиян, потому что таких экипажей много. Любой экипаж Ил-76 после подготовки в пару месяцев, он способен будет пилотировать А-50", – объяснил Романенко.

Он добавил, что есть еще и вторая часть – это специальный экипаж. Он состоит из 10-11 операторов, которых готовят по несколько лет.

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