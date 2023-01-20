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На западном фронте без изменений. Берлин ответил о поставках танков в Украину

Украина ведет войну с Россией на востоке и пытается получить военную поддержку в виде танков на западном, дипломатическом фронте.

сегодня, 17:04
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Автор:

Slava Kot

В ходе встречи контактной группы министров обороны на американской военной базе Рамштайн обсуждался вопрос отправки танков Leopard 2 в Украину. Германия ответила, что не все союзники согласились принять такое решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

На западном фронте без изменений. Берлин ответил о поставках танков в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото из открытых источников

Украина ведет ожесточенные бои на восточном фронте, где противостоит против российской агрессии и по данным немецкой разведки терпит тяжелые потери под Бахмутом. Кроме того, на западном дипломатическом фронте Украина просит о помощи и требует одобрить отправку танков Leopard 2.

Этот вопрос стал главным в ходе обсуждения министров обороны НАТО и других стран на военной базе Рамштайн в Германии. Итог, что до отправки танков Leopard 2 в Украину сделал новый министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам немецкого чиновника, не все союзники дали зеленый свет на отправку танков немецкого производства в Украину.

"Мы обсуждали возможные поставки танков Leopard 2, однако договориться не удалось. Среди партнеров нет единого мнения. Есть веские причины для отправки техники, но также есть причины, чтобы этого не делать", — говорит Писториус.

Также министр обороны Германии добавляет, что он "хотел действовать быстро, в случае принятия решения", однако отмечает, что если не получит разрешение, сделать ничего не сможет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия отреагировала на заявления Польши, в которых украинский сосед выразил желание отправить танки Leopard 2 без согласия Берлина.

Также "Комментарии" публиковали видео, в котором Владимир Зеленский критикует Олафа Шольца за его нежелание отправить танки в Украину.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-expects-decisions-tanks-western-defence-leaders-meeting-2023-01-20/
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