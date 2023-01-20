На западном фронте без изменений. Берлин ответил о поставках танков в Украину

В ходе встречи контактной группы министров обороны на американской военной базе Рамштайн обсуждался вопрос отправки танков Leopard 2 в Украину. Германия ответила, что не все союзники согласились принять такое решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото из открытых источников

Украина ведет ожесточенные бои на восточном фронте, где противостоит против российской агрессии и по данным немецкой разведки терпит тяжелые потери под Бахмутом. Кроме того, на западном дипломатическом фронте Украина просит о помощи и требует одобрить отправку танков Leopard 2.

Этот вопрос стал главным в ходе обсуждения министров обороны НАТО и других стран на военной базе Рамштайн в Германии. Итог, что до отправки танков Leopard 2 в Украину сделал новый министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам немецкого чиновника, не все союзники дали зеленый свет на отправку танков немецкого производства в Украину.

"Мы обсуждали возможные поставки танков Leopard 2, однако договориться не удалось. Среди партнеров нет единого мнения. Есть веские причины для отправки техники, но также есть причины, чтобы этого не делать", — говорит Писториус.

Также министр обороны Германии добавляет, что он "хотел действовать быстро, в случае принятия решения", однако отмечает, что если не получит разрешение, сделать ничего не сможет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия отреагировала на заявления Польши, в которых украинский сосед выразил желание отправить танки Leopard 2 без согласия Берлина.

Также "Комментарии" публиковали видео, в котором Владимир Зеленский критикует Олафа Шольца за его нежелание отправить танки в Украину.

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