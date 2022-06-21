На юге Украины ВСУ уничтожили вражеские станции связи, РЛС, РЭБ и склады боеприпасов: подробности

На юге Украины обстановка динамичная и напряженная. Об этом сообщает Оперативное командования "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Активные действия украинских войск вынуждают врага применять отчаянные средства воздействия.

"Ограниченный в маневрах и скованный в продвижении вперед, противник на суше пытается удерживаться на крайнем обустроенном рубеже обороны.", — ОК "Юг".

В Херсонской области армия оккупантов нанесла нанесла авиационный удар вертолетом противника Ка-52 по позициям наших воинов. Без потерь. В ответ нашими вертолетами также атаковано скопление противника.

За прошедшие сутки украинские ракетно-артиллерийские и другие подразделения во время выполнения огневых задач уничтожили:

• 25 оккупантов;

• танк Т-62;

• самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит";

• мощную станцию связи;

• радиолокационную станцию;

• станцию РЭБ;

• две единицы автомобильной техники;

• три склада боеприпасов;

• два БПЛА "Орлан-10".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Донбасский фронт: что происходит в Северодонецке и Лисичанске – какие прогнозы. Эксперты проанализировали положение ВСУ на востоке и дали прогнозы относительного развития ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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