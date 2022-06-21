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На юге Украины ВСУ уничтожили вражеские станции связи, РЛС, РЭБ и склады боеприпасов: подробности

Оккупанты ограничены в маневрах и скованы в продвижении вперед

сегодня, 13:44
Автор:

Денис
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На юге Украины обстановка динамичная и напряженная. Об этом сообщает Оперативное командования "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ уничтожили вражеские станции связи, РЛС, РЭБ и склады боеприпасов: подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

Активные действия украинских войск вынуждают врага применять отчаянные средства воздействия.

"Ограниченный в маневрах и скованный в продвижении вперед, противник на суше пытается удерживаться на крайнем обустроенном рубеже обороны.", — ОК "Юг".

В Херсонской области армия оккупантов  нанесла нанесла авиационный удар вертолетом противника Ка-52 по позициям наших воинов.  Без потерь. В ответ нашими вертолетами также атаковано скопление противника.

За прошедшие сутки украинские ракетно-артиллерийские и другие подразделения во время выполнения огневых задач уничтожили:

• 25 оккупантов;

• танк Т-62;

• самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит";

• мощную станцию связи;

• радиолокационную станцию;

• станцию РЭБ;

• две единицы автомобильной техники;

• три склада боеприпасов;

• два БПЛА "Орлан-10".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Донбасский фронт: что происходит в Северодонецке и Лисичанске – какие прогнозы. Эксперты проанализировали положение ВСУ на востоке и дали прогнозы относительного развития ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" информировали о том, что стала известна территория, где может произойти первое открытое столкновение России и НАТО. Москва может попытаться отрезать страны Балтии. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что членство в "Триморье": что это даст Украине. Эксперты объяснили, как статус члена Триморья поможет украинской экономике. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Читайте также о том, что Байден собрался в турне: какие встречи запланированы – может ли это помочь Украине в войне с РФ. Помощь Украина будет ключевой темой во время встречи Большой семерки. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden
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