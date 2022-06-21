На юге Украины ВСУ уничтожили вражеские станции связи, РЛС, РЭБ и склады боеприпасов: подробности

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На юге Украины обстановка динамичная и напряженная. Об этом сообщает Оперативное командования "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
ВСУ. Фото из открытых источников
Активные действия украинских войск вынуждают врага применять отчаянные средства воздействия.
"Ограниченный в маневрах и скованный в продвижении вперед, противник на суше пытается удерживаться на крайнем обустроенном рубеже обороны.", — ОК "Юг".
В Херсонской области армия оккупантов нанесла нанесла авиационный удар вертолетом противника Ка-52 по позициям наших воинов. Без потерь. В ответ нашими вертолетами также атаковано скопление противника.
За прошедшие сутки украинские ракетно-артиллерийские и другие подразделения во время выполнения огневых задач уничтожили:
• 25 оккупантов;
• танк Т-62;
• самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит";
• мощную станцию связи;
• радиолокационную станцию;
• станцию РЭБ;
• две единицы автомобильной техники;
• три склада боеприпасов;
• два БПЛА "Орлан-10".
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Донбасский фронт: что происходит в Северодонецке и Лисичанске – какие прогнозы. Эксперты проанализировали положение ВСУ на востоке и дали прогнозы относительного развития ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также "Комментарии" информировали о том, что стала известна территория, где может произойти первое открытое столкновение России и НАТО. Москва может попытаться отрезать страны Балтии. Подробно об этом читайте в нашей статье.
Сайт "Комментарии" сообщал о том, что членство в "Триморье": что это даст Украине. Эксперты объяснили, как статус члена Триморья поможет украинской экономике. Читайте об этом подробно на нашем сайте.
Читайте также о том, что Байден собрался в турне: какие встречи запланированы – может ли это помочь Украине в войне с РФ. Помощь Украина будет ключевой темой во время встречи Большой семерки. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.
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