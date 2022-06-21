Стала известна территория, где может произойти первое открытое столкновение России и НАТО

Сувалкский коридор гипотетически является самой опасной территорией. Именно он может стать первой мишенью Москвы, если Путин решит, что пришло время выходит за рамки боев исключительно на территории Украины. В таком случае Россия пойдет на то, чтобы вступить в войну против Североатлантического альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, находящийся на юго-восточной границе Литвы город Друскининкай выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувалкский коридор.

Западные военные аналитики уже предупреждают, что эта территория может стать первой, которую атакуют российские войска. Это может произойти, если президент РФ Путин примет решение о том, что войны против Украины для него недостаточно и он готов начать полномасштабную войну с НАТО.

Аналитики издания допускают, что последние разговоры спикеров Кремля о том, что Калининграду и России угрожает опасность могут возникать из-за того, что Москва планирует проложить сухопутный коридор к Калининграду. В итоге это может толчком для вступления НАТО и РФ в открытую войну. А так недалеко и до применения ядерного оружия.

Стоит заметить, что название Сувалкскому коридору, который в длину занимает примерно100 км, дал в 2015 году бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. По его мнению, этот участок очень опасен тем, что в случае захвата Россией страны Балтии будут отрезаны.



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