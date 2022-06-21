Донбасский фронт: что происходит в Северодонецке и Лисичанске – какие прогнозы

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты начинают новую волну широкомасштабного наступления, накопив достаточное количество резервов. Сегодня, по его словам, в огне все свободные населенные пункты области. В Северодонецке, отмечает он, бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода "Азот". Под тотальными обстрелами – Лисичанск. Есть ли еще шанс не дать оккупантам выйти на админграницы Луганщины? Какие есть дальнейшие сценарии развития событий?



Фото Телеграм Луганская ОВА

Луганская область уже к концу этой недели может оказаться полностью в руках оккупантов



Политтехнолог, один из защитников Украины, боец спецподразделения ХОРТ Александр Кондратенко, принимавший участие в боях на Луганщине и в данный момент с батальоном отправленный в Киев на доукомплектацию, рассказывает:



"Гайдай говорит абсолютно правильные вещи. То, что происходит сейчас в Северодонецке и Лисичанске – это ад. Тотальные обстрелы, многочисленные жертвы. Соотношение сил 1 к 10, если не 1 к 15 в пользу противника. Дуэли из серии – один наш выстрел в ответ на 15-20 выстрелов орков. Населенные пункты рядом с Лисичанском — Тошковка, Нижнее, Орехово, уже под контролем захватчиков. Огонь настолько плотный, что мины рвутся без остановки. В последние сутки нас плотно крыли "Градами". Работали минометы противника, гаубица. По Лисичанску уже бьет авиация противника. Он весь в огне".



По трассе Бахмут-Лисичанск уже небезопасно двигаться, она простреливается противником. И есть опасения, что вскоре оккупанты попрут на Бахмут, считает Александр Кондратенко.



По его словам, наткнувшись на сопротивление, россияне и их пособники из лднрии просто всё равняют с землей.



"Авиация их летает безнаказанно, ПВО как таково у нас в этом районе нет. При таком течении событий, Луганская область уже к концу этой недели может оказаться полностью в руках оккупантов, – прогнозирует Александр Кондратенко. – В дальнейшем ситуация будет развиваться приблизительно по такому же сценарию, но уже в Донецкой области. Славянск, Бахмут, Краматорск, Константиновка, Покровск ожидает то, что переживают Северодонецк и Лисичанск. Изменить это можно лишь если к ВСУ на Донбассе подойдут колоссальные резервы и техника. Иначе оккупационные войска продолжат превращать в развалины наши города".



Россияне продавливают украинскую оборону, используя тактику "выжженной земли"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев подчеркивает, что промзона Северодонецка, по разным оценкам, составляя от 40 до 50% города.



"С учетом интенсивности боев даже на территории промки, речь может идти о том, что мы контролируем примерно треть города. Не нужно паниковать. К тому же, заявления Гайдая противоречат заявлениям Власенко – главы военно-гражданской администрации Северодонецка. По словам последнего, российские оккупанты обстреливают не только промку, но и жилые районы рядом с ней. То есть, бои идут и там. Что говорит о расширении площади, которую контролируют ВСУ", – отмечает эксперт.



По поводу даты взятия Северодонецка – она менялась уже множество раз, напоминает Дмитрий Снегирев. Теперь говорят о 26 июня.



"Не думаю, что можно говорить о каких-то сроках. Путин во время своего выступления на так называемом Международном экономическом форуме в Питере заявил о смене тактики оккупационных войск. Отметив, что они не будут в лоб идти на позиции ВСУ (как было в Попасной и Рубежном), а станут их обходить, окружать. Как следствие – россияне продавливают украинскую оборону, используя тактику "выжженной земли". Они фактически сносят под ноль укрепления, дома, чтобы сломать сопротивление ВСУ – и захватить на новые (выжженные) территории. Без конкретной привязки к той или иной дате. И сейчас мы видим именно тактику фланговых охватов позиций защитников Украины, – отмечает эксперт. – Это, к примеру, было продемонстрировано во время захвата поселка Метелкино под Северодонецком. Сейчас идут бои за близлежащий поселок Сиротино. Оккупанты пытаются отрезать ВСУ от Северского Донецка, от линии снабжения. Однако логистика всё еще сохраняется. При этом противник не оставляет попыток обойти группировку наших войск, создав оперативное окружение. Отсечь ВСУ от Донца, от тыловых баз снабжения".



По словам Дмитрия Снегирева, для продавливания нашей обороны противник использует численное превосходство в средствах поражения. В первую очередь речь о системах залпового огня и ствольной артиллерии калибром более 122-мм.



"Зафиксирована передислокация в районе Северодонецка российских САУ Малка калибра 203 мм. Это новая разработка россиян. Таких всего 60 штук в арсенале вооруженных сил РФ. Соотношение ствольной арты – примерно 1 к 7 в пользу оккупантов. Этим они и пользуются. Сначала наносится огневое поражение большой интенсивности, а затем идет пехота. Также была зафиксирована передислокация тяжелых огнеметных систем (ТОС) 1А "Солнцепек". Это термобарическое оружие, которое запрещено международными конвенциями к использованию в уличных боях. Но, я так понимаю, россиян это не сдерживает. Кроме того, захватчики подтянули на Луганщину новые системы противоракетной обороны С-300 в4. Это связано с успешными ударами ВСУ по тыловым базам противника в районе Красного Луча (Хрустальный), Попасной. И россияне пытаются как-то прикрыть небо", – рассказывает эксперт.



Он отмечает, что также наблюдается высокая интенсивность боев в районе Тошковки. Противник пытается создать оперативное окружение украинской группировки, сосредоточенной в районе Золотого-Горное (Гірське).



"Чем мы можем ответить? Идет передислокация войск, на фронт поступают новые виды вооружения. В частности, гаубиц ствольной артиллерии М777 и САУ "Краб". Они уже использовались во время боев в Тошковке, что позволило сорвать наступление противника. Сейчас эта же арта используется в районе Северодонецка, нивелируя значительное численное преимущество оккупантов. То есть, поступление новых образцов вооружения качественно может преломить ход военного противостояния на Востоке, – уверен Дмитрий Снегирев. – Планы оперативного окружения украинской группировки в районе Северодонецка, Лисичанска, Тошковки, Горного – сорваны. Речь об оперативном окружении уже не идет. К тому же, ВСУ контролируют "дорогу жизни" Бахмут-Лисичанск, хоть она и под обстрелами противника".

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