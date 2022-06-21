В Луганской области оккупанты пошли в полномасштабное наступление: что происходит рассказал Сергей Гайдай

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, по состоянию на утро 21 июня по всей линии фронта в области сложная ситуация — последние двое суток оккупанты шли по всем направлениям — начали широкомасштабное наступление большим количеством техники и живой силы. Враг обстреливал все населенные пункты, которые не оккупированы на границе и вне линии столкновения.

фото телеграм Луганская ОВА

В областном городе Северодонецк украинские военные остаются на территории завода "Азот", уличные бои продолжаются в промзоне. Оккупанты обстреляли здание первой проходной "Азота" и территорию кирпичного завода, били по мостам через реку. На предприятии остаются 530 гражданских и 38 детей, в основном работники с семьями. Там у них есть запасы пищи и воды. На предприятии нет такого подземного города как было на Азовстали, только несколько отдельных бомбоубежищ. Еще работает одна из больниц города, там уцелел один из корпусов, гражданским оказывают помощь украинские медики.



Оккупанты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", обстреливают окрестные села, бомбили Лисичанск. Сколько в городе жертв невозможно установить. Россияне пытались идти на штурм Сиротино и Белой Горы, там их сдерживают украинские войска. Оккупанты наступали с направления на Камышеваху, Золотое, Горное. Идут ожесточенные бои у Николаевки.



Враг наносил авиаудары по Лисичанску, Устиновке, Малорязанцеву, Белогоровке и Горному.

Украинские войска не находятся в окружении, а дают отпор и уничтожают живую силу и технику врага. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены ранеными и убитыми оккупантами, примерно половина из раненых не выживает. Потому что из больниц на территориях, которые они захватили, россияне украли дорогое оборудование и теперь им нужно везти тяжелораненых в Луганск. Потому половину не довозят в больницы.

Ночью было относительно спокойнее, чем предыдущие двое суток, вероятно, оккупанты истощились и проводят перегруппировку, говорит Сергей Гайдай.



Как писал портал, мэр Северодонецка Александр Стрюк говорит, что оккупанты принудительно выселяют горожан из квартир и вывозят их на подконтрольную им территорию, занимая их квартиры вроде бы для обустройства там позиций. Город обстреливается с середины апреля, уличные бои продолжаются несколько недель — россияне контролируют большую часть жилых кварталов

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