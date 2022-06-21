Байден собрался в турне: какие встречи запланированы – может ли это помочь Украине в войне с РФ

Президент США Джо Байден 20 июня, отвечая на вопросы журналистов, назвал "маловероятным" свой визит в Украину в ходе европейского турне на этой неделе. Об этом сообщает "Голос Америки". В ближайшее время Байден намерен посетить Германию (саммит "Большой семерки"), Испанию (саммит НАТО), Израиль, а также Саудовскую Аравию. Какие ожидания от этих визитов? Могут ли они помочь Украине в противостоянии с Россией? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В Европе Байден "сверит часы" со своими традиционными союзниками

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик рассуждает так:

"Байден собрался в довольно длинный зарубежный визит. География интересна – Ближний Восток и Европа. Что касается Ближнего Востока, то здесь не без интриги. Визит в Израиль, являющийся традиционным союзником США в регионе, ожидался давно. Отношения американских демократов с израильскими лидерами не самые теплые, хотя после ухода от власти Нетаньяху они несколько улучшились. Правда, именно сейчас в Израиле в разгаре очередной острый политический кризис, который ведет к новым выборам и, соответственно, возможно новой коалиции, новому правительству".

По словам эксперта, Вашингтон в последние месяцы старался подтолкнуть израильских лидеров к более четкой про-украинской позиции. Но по ряду причин – этого не произошло. Даже в гуманитарной помощи Израиля наблюдаются задержки, что вызывает недовольство Киева, отмечает Владимир Дубовик.

"Саудовская Аравия подвергалась жесткой критике со стороны Байдена по ходу его предвыборной кампании, – продолжает эксперт. – На посту президента он стал в этом вопросе значительно осторожнее. Но значительная часть партии Байдена, да и всего американского общества, весьма негативно настроена по отношению к авторитарной державе Саудитов. Даже по поводу просто визита туда Байдена в США наблюдалась заметная волна критики. Однако Саудовская Аравия играет важную роль не только на Большом Ближнем Востоке, но и в мировых энергетических делах, которые сейчас для Вашингтона являются одним из приоритетов в контексте давления на Россию. Поэтому игнорировать Саудовскую Аравию, как и такие страны как Катар или ОАЭ в Америке просто не могут себе позволить".

Владимир Дубовик считает, что в Европе Байден "сверит часы" со своими традиционными союзниками. А "Большая семерка", возможно, примет какие-то новые решения по усилению давления на Россию.

"Сохранение целостности, единства про-украинской коалиции стран при американском в ней лидерстве остается ключевым вопросом на повестке дня, – акцентирует эксперт. – Координация позиции, действий, в том числе по вопросу возможных мирных переговоров в будущем – всё это требует постоянного диалога, контакта с союзниками. Саммит НАТО в Мадриде должен лишний раз продемонстрировать сплоченность альянса. Среди вопросов, кроме войны России против Украины – вступление Финляндии и Швеции, ситуация вокруг Калининграда, дальнейшее укрепление восточного фланга блока. Каких-то новых решений или объявлений по поводу именно Украины тут не ожидается (в отличие от саммита ЕС, но в нем присутствие Байдена не планируется). Однако сохранение нынешнего уровня мобилизованности НАТО, координация помощи Украине между отдельными ее странами-членами – это важные вопросы. Без сомнения, речь пойдет и о состоянии дел на российско-украинском фронте, оценке текущих потребностей Вооруженных Сил Украины. И здесь тоже, конечно, не обойдется без лидерской роли США".

На Ближнем Востоке – свои серьезные проблемы, которые требуют личного участия президента США

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин считает, что это именно то турне Байдена, где в наименьшей мере будет упоминаться Украина.

"В Европе американцы уже "пережали" требованиями по поддержке Украины. И Байден будет, разве что, успокаивать немецких и испанских лидеров в вопросе экономических потерь. А на Ближнем Востоке – свои серьезные проблемы, которые требуют личного участия президента США", – отмечает Андрей Мишин.

По его мнению, Украина, скорее всего, будет упоминаться в контексте предупреждения мирового продовольственного кризиса.

"Помощь Украине в противостоянии с Россией в краткосрочной перспективе в большей степени зависит от усилий НАТО и ЕС", – резюмирует эксперт.

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