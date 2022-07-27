На юге Украины ВСУ уничтожили склад боеприпасов и живую силу оккупантов - подробности

Обстановка на юге Украины напряженная, динамичная, но контролируемая силами обороны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Сообщается, что оккупанты продолжают ведение боевых действий на рубежах обороны. Продолжают наносить удары по мирным населённым пунктам Украины.

В свою очередь украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 150 огневых заданий, по результатами которых закреплен огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях.

Потери армии противника составили:

• 51 лицо личного состава;

• две гаубицы "Мста-Б";

• четыре единицы бронированной и автомобильной техники;

• склад боеприпасов в Солдатском.

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Также "Комментарии" информировали о том, что значит новое заявление Зеленского о сроках завершения войны: когда и почему это произойдет. Власти готовят украинцев к неминуемому началу контрнаступления ВСУ и освобождению временно оккупированных украинских территорий.

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