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На юге Украины ВСУ уничтожили склад боеприпасов и живую силу оккупантов - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 16:07
Автор:

Денис
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Обстановка на юге Украины напряженная, динамичная, но контролируемая силами обороны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ уничтожили склад боеприпасов и живую силу оккупантов - подробности

ВСУ

Сообщается, что оккупанты продолжают ведение боевых действий на рубежах обороны. Продолжают наносить удары по мирным населённым пунктам Украины. 

В свою очередь украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 150 огневых заданий, по результатами которых закреплен огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях.

Потери армии противника составили:

• 51 лицо личного состава;

• две гаубицы "Мста-Б";

• четыре единицы бронированной и автомобильной техники;

• склад боеприпасов в Солдатском. 

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Также "Комментарии" информировали о том, что значит новое заявление Зеленского о сроках завершения войны: когда и почему это произойдет. Власти готовят украинцев к неминуемому началу контрнаступления ВСУ и освобождению временно оккупированных украинских территорий. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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