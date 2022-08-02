На юге Украины оккупанты пытались провести разведку боем, но потеряли свою бронетехнику и живую силу

Обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении сложна, напряжена, но тщательно отслеживается силами обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Враг удерживает рубежи обороны, действует по тактике контрбатарейной борьбы, продолжает наращивать группировку на криворожском направлении", — ОК "Юг".

Сообщается, что на протяжении предыдущих суток (1 августа) украинские подразделения пресекли три попытки врага, силами усиленного взвода в каждом случае, провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки. Противник успеха не имел, ретировался с потерями более десяти человек живой силы и четырех единиц бронетехники.

Авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.

Общие потери оккупантов за прошедший боевой день составили:

• 32 оккупанта;

• САУ "Мста-С";

• ЗРК "Тор";

• четыре единицы бронетехники.

Окончательные потери противника доразведываются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в США рассказали, почему Россия останавливает наступление на Славянск. Москва пытается изо всех сил остановить контрнаступление ВСУ на юге. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что в Белом доме прокомментировали ситуацию вокруг Тайваня и предупредили Пекин: что происходит. В Белом доме прокомментировали заявления Пекина по поводу визита Пелоси. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что зерновая сделка и смерть Вадатурского: как это может быть связано – кому досталось зерно Нибулона. В ОП склонны думать, что гибель Алексея Вадатурского была умышленным убийством. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что новый генпрокурор рассказал, как погибли военнопленные в Еленовке. Андрей Костин сообщил, что каждые 3 часа получает информацию о массовом убийстве украинских военнопленных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!