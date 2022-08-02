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В США рассказали, почему Россия останавливает наступление на Славянск

Москва пытается изо всех сил остановить контрнаступление ВСУ на юге

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские войска активно передислоцируются с севера Донецкой области на Запорожье и прекращают кампанию по наступлению на Славянск. Такая тактика может оказаться проигрышной для России, поскольку у украинской армии появится возможность начать контрнаступление на Изюмском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института исследования войны (ISW).

В США рассказали, почему Россия останавливает наступление на Славянск

Российские войска. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, вывод части войск из северной части Донецкой области лишает российскую армию мощностей. Стоит ожидать, что произойдет примерно тоже самое, что и в Запорожской и Херсонской областях, когда россияне активизировалась в Луганской области, но игнорировали фронты в других областях, где и украинским защитникам удалось продвинуться.

Американские аналитики считают, что у Украины появится шанс начать активное контрнаступление на Изюмском направлении, потому как активное участие россиян в Луганской области уже позволило начать украинцам освобождать Херсонскую область.

Также эксперты делают вывод, что переброска россиянами войск в Запорожскую область говорит о том, что Украина готовится начать массовое контрнаступление не только в Херсонской области, где уже продвигаются украинские бойцы, но и по всему южному направлению.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-1
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