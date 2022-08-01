logo

BTC/USD

22953.01

ETH/USD

1623.05

LTC/USD

58.56

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новый генпрокурор рассказал, как погибли военнопленные в Еленовке
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый генпрокурор рассказал, как погибли военнопленные в Еленовке

Андрей Костин сообщил, что каждые 3 часа получает информацию о массовом убийстве украинских военнопленных

сегодня, 21:44
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Помещение, где находились украинские пленники, колонии в Еленовке уничтожилось не ракетами, а другим оружием. Об этом во время общенационального телемарафона заявил новый генеральный прокурор Андрей Костин.

Новый генпрокурор рассказал, как погибли военнопленные в Еленовке

Генеральный прокурор Андрей Костин (фото из открытых источников)

 Андрей Костин сообщил, что каждые 3 часа получает информацию о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовской колонии.

"Предыдущие выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов", — рассказал Костин.

Генпрокурор заявил, что это точно не ракетные обстрелы, ведь в этом уверены международные эксперты и следователи в ходе досудебного расследования.

 Также он сообщил, что начаты неотложные следственные действия в отношении конкретных виновников, но этот вопрос несколько сложнее.

"Еще раз хочу сказать, что мы уже имеем предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется именно страна-агрессор. Но приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве этого здания ракетными системами типа HIMARS, о том, что они пытаются сейчас утверждать", – сообщил генпрокурор.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верещук рассказала о реакции РФ по требованию возвращения тел убитых пленных в Еленовке. РФ пока не отвечает по требованию украинской стороны о возвращении тел убитых украинских защитников в Еленовке. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время своего брифинга.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!