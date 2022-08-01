Новый генпрокурор рассказал, как погибли военнопленные в Еленовке

Помещение, где находились украинские пленники, колонии в Еленовке уничтожилось не ракетами, а другим оружием. Об этом во время общенационального телемарафона заявил новый генеральный прокурор Андрей Костин.

Генеральный прокурор Андрей Костин (фото из открытых источников)

Андрей Костин сообщил, что каждые 3 часа получает информацию о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовской колонии.

"Предыдущие выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов", — рассказал Костин.

Генпрокурор заявил, что это точно не ракетные обстрелы, ведь в этом уверены международные эксперты и следователи в ходе досудебного расследования.

Также он сообщил, что начаты неотложные следственные действия в отношении конкретных виновников, но этот вопрос несколько сложнее.

"Еще раз хочу сказать, что мы уже имеем предварительные выводы международных экспертов о том, что это было следствием применения термобарического оружия, которым пользуется именно страна-агрессор. Но приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве этого здания ракетными системами типа HIMARS, о том, что они пытаются сейчас утверждать", – сообщил генпрокурор.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верещук рассказала о реакции РФ по требованию возвращения тел убитых пленных в Еленовке. РФ пока не отвечает по требованию украинской стороны о возвращении тел убитых украинских защитников в Еленовке. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время своего брифинга.

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