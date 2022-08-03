На востоке Украины ВСУ взяли в плен более двух десятков кадырівцев (ВИДЕО)

ВСУ взяли в плен около 30 оккупантов. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале.

Армия РФ

Так, по данным Геращенко, вчера (2 августа) при попытке штурма Соледара (Донецкая область) враг потерпел неудачу и потерял около 100 человек убитыми и 30 пленными.

"Среди пленных — 24 чеченца — наемники набранные и обученные в широко разрекламированном дондоном университете спецназа росгвардии", — Геращенко.

По словам Антона Геращенко, всем чеченцам-наемникам рассказывали сказку о том, что они будут нести патрульную службу в тылах, а вместо этого их кинули на передок, где они сдались в плен.

Также в официальном канале СтратКома ВСУ опубликован пост с видео, в котором сообщается о пополнении обменного фонда. Сообщается, что пленные были захвачены на востоке Украины. Однако, в посте не указывается, где именно это произошло. Можно предположить, что на видео запечатлены именно эти пленные.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВСУ освободили на Херсонщине еще 7 населенных пунктов: сколько всего уже деоккупировано. Украинская армия продолжает наступление в Херсонской области.

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