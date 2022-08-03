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На востоке Украины ВСУ взяли в плен более двух десятков кадырівцев (ВИДЕО)

ВСУ взяли в плен кадыровцев

сегодня, 11:19 comments1621
Автор:

Денис
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ВСУ взяли в плен около 30 оккупантов. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале. 

На востоке Украины ВСУ взяли в плен более двух десятков кадырівцев (ВИДЕО)

Армия РФ

Так, по данным Геращенко, вчера (2 августа) при попытке штурма Соледара (Донецкая область) враг потерпел неудачу и потерял около 100 человек убитыми и 30 пленными. 

"Среди пленных — 24 чеченца — наемники набранные и обученные в широко разрекламированном дондоном университете спецназа росгвардии", — Геращенко. 

По словам Антона Геращенко, всем чеченцам-наемникам рассказывали сказку о том, что они будут нести патрульную службу в тылах, а вместо этого их кинули на передок, где они сдались в плен.

Также в официальном канале СтратКома ВСУ опубликован пост с видео, в котором сообщается о пополнении обменного фонда. Сообщается, что пленные были захвачены на востоке Украины. Однако, в посте не указывается, где именно это произошло. Можно предположить, что на видео запечатлены именно эти пленные. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВСУ освободили на Херсонщине еще 7 населенных пунктов: сколько всего уже деоккупировано. Украинская армия продолжает наступление в Херсонской области. 

Читайте также о том, что "Мы смогли разоблачить блеф Путина": Шольц сделал заявление о газовом шантаже РФ. Шольц сказал, что считает неоправданной критику решения правительства Трюдо о возвращении турбины, отметив, что этот шаг лишил Путина повода оправдать сокращение поставок газа в Германию и другие страны Европы. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что удастся ли США и Китаю мирно решить тайваньский вопрос: как произошедшее отобразиться на Украине. Эскалация отношений между Тайванем, США и Китаем может иметь нехорошие последствия для Киева — когда война в Украине отойдет на второй план. 

Также "Комментарии" информировали о том, что война в Украине затянется: эксперты озвучили прогноз на осень и зиму. Ни у одной из сторон не хватает потенциала, чтобы радикально переломить ситуацию в свою пользу. 



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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/35199
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