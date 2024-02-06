На Прикарпатье мужчина развелся с женой, чтобы уклониться от мобилизации и получил заключение

В Ивано-Франковской области к трем годам заключения приговорен мужчина, который решил, что получив повестку, сможет "легально" уклониться от мобилизации.

Теперь мужчина будет отбывать срок

Как сказано в приговоре Снятинского районного суда Ивано-Франковской области, мужчина решил, что сможет стать "одиноким отцом". На суде он заявил, что его жена находится за границей, и он сам воспитывает несовершеннолетнего сына. Вроде бы даже когда жена приезжает, то не принимает участия в воспитании общего ребенка. Именно поэтому мужчина решил развестись с ней после получения повестки, чтобы стать "одиноким отцом" и не уйти на фронт.

Вместе с тем, на суде представители военкомата подчеркнули, что отсрочка мужчины от мобилизации была бы возможна, если бы мать лишили родительских прав.

В суде заявили, что мужчина "ложно считает, что его действия вполне правомерны, ведь он самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего сына, а потому имеет право не вставать на защиту Родины". Там отметили, что супруга подсудимого участвует в воспитании их общего сына и не лишена родительских прав. Именно поэтому мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины. Он проведет за решеткой три года.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант ВСУ рассказал о работающей схеме уклоняющихся , когда мужчин уже поймали ТЦК.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что бывший командир роты батальона "Айдар" и ветеран войны Евгений Дикий раскритиковал новый законопроект о мобилизации в Украине. По словам Дикого, законодательство до сих пор имеет "дыру" относительно мобилизации , которая благоприятна для уклоняющихся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что 19-летнего студента незаконно мобилизовали и отправили на войну пулеметчиком. Известно, что 19-летний студент в начале полномасштабного вторжения эвакуировал свою мать из Харькова в Ужгород. На вокзале его встретили представители ТЦК, которые внесли студента в список военнообязанных. Впоследствии 19-летний парень оказался на фронте пулеметчиком.



