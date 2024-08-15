На Курщине создана первая военная комендатура: детали

Как передает портал "Комментарии", в своем докладе президенту Украины Владимиру Зеленском главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о создании первой военной комендатуры в Курской области РФ.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото из открытых источников

"На территории Курской области завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах. Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура, назначен ее руководитель генерал-майор Москалев", – говорится в докладе.

Также в ходе доклада главком рассказал, что с начала суток 15 августа Вооруженные силы Украины продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.

Главком проинформировал, что с начала текущих суток Силы обороны Украины на отдельных направлениях продвинулись в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 км и отбили три атаки противника, продолжают ведение наступательных действий. Всего с начала операции в Курской области, по словам Сырского, украинские войска с боями продвинулись на 35 километров, взяли под свой контроль 1150 километров квадратных территории РФ и 82 населенных пункта.

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Также издание "Комментарии" сообщало – неожиданное наступление украинской армии на Россию является единственным способом заставить Путина сесть за стол переговоров. Такое заявление в интервью "The Independent" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.