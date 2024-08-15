На Банковой раскрыли глобальную цель наступления на Россию

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Кравцев Сергей
Неожиданное наступление украинской армии на Россию является единственным способом заставить Путина сесть за стол переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Independent" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины
Советник называет украинский прорыв частью "психологической" тактики, однако одного вторжения недостаточно для того, чтобы Путин понял, что война того не стоит.
Он отметил, что события в Курской области показали россиянам суровые реалии войны. Ведь граждане РФ не обсуждают войну, и вообще чувствуют себя достаточно комфортно, потому что где-то идет война, кто-то убивает. Им интересно смотреть на это по телевизору. Но, когда война переходит на территорию России, они, конечно, пугаются. Они в шоке. Это имеет значительное влияние на психологическое состояние россиян. Это также является инструментом влияния, пояснил спикер.
Советник главы ОП также прокомментировал заявления Великобритании и Соединенных Штатов Америки о том, что они не знали о подготовке наступления. "Есть определенные вещи, которые должны быть сделаны с элементом неожиданности, и которые должны происходить на местном уровне. Но дискуссии между силами-партнерами происходили, просто не на публичном уровне", — сказал Подоляк.
Также он раскритиковал запрет использовать ракеты большой дальности в наступательных операциях против России. По его мнению, снятие этого ограничения изменило бы ландшафт войны и показало Москве, что цена войны слишком высока для нее.
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