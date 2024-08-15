На Банковой раскрыли глобальную цель наступления на Россию

Неожиданное наступление украинской армии на Россию является единственным способом заставить Путина сесть за стол переговоров. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Independent" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник называет украинский прорыв частью "психологической" тактики, однако одного вторжения недостаточно для того, чтобы Путин понял, что война того не стоит.

"Нам нужно использовать абсолютно четкие инструменты, чтобы принудить Россию [к переговорам]. Один из них — военный инструмент принуждения. То есть, кроме экономических и дипломатических инструментов, нам нужно наносить России значительные тактические поражения. На Курщине мы видим оптимизацию этого военного инструмента принуждения", — говорит Михаил Подоляк.

Он отметил, что события в Курской области показали россиянам суровые реалии войны. Ведь граждане РФ не обсуждают войну, и вообще чувствуют себя достаточно комфортно, потому что где-то идет война, кто-то убивает. Им интересно смотреть на это по телевизору. Но, когда война переходит на территорию России, они, конечно, пугаются. Они в шоке. Это имеет значительное влияние на психологическое состояние россиян. Это также является инструментом влияния, пояснил спикер.

Советник главы ОП также прокомментировал заявления Великобритании и Соединенных Штатов Америки о том, что они не знали о подготовке наступления. "Есть определенные вещи, которые должны быть сделаны с элементом неожиданности, и которые должны происходить на местном уровне. Но дискуссии между силами-партнерами происходили, просто не на публичном уровне", — сказал Подоляк.

Также он раскритиковал запрет использовать ракеты большой дальности в наступательных операциях против России. По его мнению, снятие этого ограничения изменило бы ландшафт войны и показало Москве, что цена войны слишком высока для нее.

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