Пока все смотрели на Курскую область, враг оккупировал новые населённые пункты на Донбассе

Противник оккупировал еще три населенных пункта в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в Telegram-канале DeepState.

Россия продвигается на Донбассе. Фото из открытых источников

Военные аналитики отмечают, что речь идет об оккупированных населенных пунктах Лисичное, Ивановка, Свиридоновка Покровского района Донецкой области.

Также в сообщении говорится, что российские оккупанты продвинулись в Гродовке, Константиновке, Невельском, возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого. В то же время сообщается, что противник отброшен возле Стельмаховки.

Отметим, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 12 августа, зафиксировано 134 боевых столкновения. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении, где наши защитники отбили 52 вражеских штурмовых действия.

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