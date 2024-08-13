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Пока все смотрели на Курскую область, враг оккупировал новые населённые пункты на Донбассе

Еще три населенных пункта оказались под контролем РФ

сегодня, 16:02
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Кравцев Сергей

Противник оккупировал еще три населенных пункта в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в Telegram-канале DeepState.

Пока все смотрели на Курскую область, враг оккупировал новые населённые пункты на Донбассе

Россия продвигается на Донбассе. Фото из открытых источников

Военные аналитики отмечают, что речь идет об оккупированных населенных пунктах Лисичное, Ивановка, Свиридоновка Покровского района Донецкой области.

Также в сообщении говорится, что российские оккупанты продвинулись в Гродовке, Константиновке, Невельском, возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого. В то же время сообщается, что противник отброшен возле Стельмаховки.

Отметим, по информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 12 августа, зафиксировано 134 боевых столкновения. Активнее всего враг наступал на Покровском направлении, где наши защитники отбили 52 вражеских штурмовых действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — усугубляющаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. Однако, пока что мало признаков того, что это работает. Об этом говорится в материале "Bloomberg".                                                                                                                                                                                                                     

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Ранее "Комментарии" писали – ВСУ идут вперед: в еще одном районе Курской области объявили эвакуацию.




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