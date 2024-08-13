ВСУ идут вперед: в еще одном районе Курской области объявили эвакуацию

В Великосолдатском районе Курской области ввели эвакуацию для местных жителей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает глава района.

Курская область. Фото из открытых источников

Местные власти отмечают, "до сегодняшнего дня эвакуации в районе не было". Впрочем, с сегодняшнего дня она объявлена официально.

"Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", — отметил районный председатель, призвав местных жителей оставлять заявки.

Следует отметить, что данный район граничит с Суджанским, в котором продолжаются боевые действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина никогда не уподоблялась России. Не стремится и сейчас захватывать чужие территории. Украинская сторона не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области. Такое заявление на пресс-конференции сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что с территории Курской области на Сумскую область было нанесено более 2000 ударов с начала лета.

"К сожалению, Украина не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься от этого террора, нет пока этих решений, на которых мы настаиваем, поэтому есть потребность с помощью Вооруженных сил освобождать эти приграничные территории от российского военного контингента, который наносит по Украине удары", — заявил Тихий.

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