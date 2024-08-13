logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ идут вперед: в еще одном районе Курской области объявили эвакуацию
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ идут вперед: в еще одном районе Курской области объявили эвакуацию

Местные власти признали, что в Великосолдатском районе теперь находиться небезопасно

сегодня, 15:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Великосолдатском районе Курской области ввели эвакуацию для местных жителей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает глава района.

ВСУ идут вперед: в еще одном районе Курской области объявили эвакуацию

Курская область. Фото из открытых источников

Местные власти отмечают, "до сегодняшнего дня эвакуации в районе не было". Впрочем, с сегодняшнего дня она объявлена официально.

"Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", — отметил районный председатель, призвав местных жителей оставлять заявки.

Следует отметить, что данный район граничит с Суджанским, в котором продолжаются боевые действия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина никогда не уподоблялась России. Не стремится и сейчас захватывать чужие территории. Украинская сторона не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области. Такое заявление на пресс-конференции сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что с территории Курской области на Сумскую область было нанесено более 2000 ударов с начала лета.                                                                        

"К сожалению, Украина не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься от этого террора, нет пока этих решений, на которых мы настаиваем, поэтому есть потребность с помощью Вооруженных сил освобождать эти приграничные территории от российского военного контингента, который наносит по Украине удары", — заявил Тихий.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин умывает руки: на кого Кремль перекладывает ответственность за события в Курской области.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости