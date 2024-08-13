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Под Курском проблему решить не удается: какое решение может принять Путин

По информации Bloomberg, Москва может объявить новую мобилизацию из-за неспособности остановить ВСУ под Курском

сегодня, 15:35
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Кравцев Сергей

Усугубляющаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. Однако, пока что мало признаков того, что это работает. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Под Курском проблему решить не удается: какое решение может принять Путин

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на слова трех анонимных источников, близких к Кремлю и министерству обороны России, отмечает, что армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на передовой, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года. Региональные чиновники сейчас в среднем не выполняют более трети своих квот по набору.

По словам двух анонимных источников, ситуация может заставить Россию рассмотреть новую мобилизацию. Чиновники могут представить это как меру ротации для фронтовых войск, сказал один из людей, в то время как другой сказал, что призыв может быть объявлен уже в конце этого года.

Отмечается, что ошеломляющий прорыв Украины в западную Курскую область России проявил проблемы, с которыми сталкивается Кремль. Украинские войска теперь контролируют 1000 кв. км российской территории, и наступательные операции продолжаются, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, президенту Владимиру Зеленскому.

Россия имеет сотни тысяч солдат на передовой в восточной и южной Украине, где она сталкивается с растущими потерями, поскольку бои в основном зашли в тупик. Неспособность отразить украинское наступление и восстановить контроль над своей границей выявила нехватку оборонительных резервов.

Масштаб российских потерь и недостаточный уровень замещения все больше затрудняют поддержание текущей стратегии медленного продвижения вперед в Украине, по словам анонимного источника, знакомого с ситуацией. Больше не идет никаких разговоров о захвате Киева и других городов, поскольку у России нет людей, сказал этот человек.

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