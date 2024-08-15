На Курщине ВСУ снова продвинулись: Сырский назвал новые цифры

С начала суток 15 августа Вооруженные силы Украины продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в докладе главкома ВСУ Александра Сырского на заседании Ставки.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Главком проинформировал, что с начала текущих суток Силы обороны Украины на отдельных направлениях продвинулись в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 км и отбили три атаки противника, продолжают ведение наступательных действий.

Всего с начала операции в Курской области, по словам Сырского, украинские войска с боями продвинулись на 35 километров, взяли под свой контроль 1150 километров квадратных территории РФ и 82 населенных пункта.

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Также издание "Комментарии" сообщало – неожиданное наступление украинской армии на Россию является единственным способом заставить Путина сесть за стол переговоров. Такое заявление в интервью "The Independent" сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее "Комментарии" писали – "прорыв" в Курской области длится уже неделю. Площадь боевых действий продолжает расширяться. По официальной информации, озвученной главкомом ВСУ Александром Сырским, почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона. Какие выводы из того, что известно, можно сделать через неделю данной операции? Как долго ВСУ смогут удерживать занятую территорию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



