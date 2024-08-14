Неделя операции в Курской области: первые выводы, сколько еще продержатся ВСУ

"Прорыв" в Курской области длится уже неделю. Площадь боевых действий продолжает расширяться. По официальной информации, озвученной главкомом ВСУ Александром Сырским, почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона. Какие выводы из того, что известно, можно сделать через неделю данной операции? Как долго ВСУ смогут удерживать занятую территорию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Есть как минимум два предварительных результата

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что выводы из Курской операции пока делать преждевременно. Как и подводить какие-то итоги. Операция развивается, и никто пока не озвучил, каких конкретно целей добивается Украина. Мнение иностранных и украинских экспертов в данном случае проходят исключительно по категории предположений.

То есть, пояснил эксперт, мы можем говорить исключительно о предварительных результатах, не зная, какое отношение они имеют к реальным целям. В качестве этих предварительных результатов можно отметить следующие моменты.

"Первый – был нанесен блестящий упреждающий удар по противнику, который готовился заходить с территории Курской области к нам на Сумщину. Концентрацию сил противника мы наблюдали там еще параллельно с вторжением на Харьковщину в район Волчанска. Тогда жесткое сопротивление Сил Обороны Украины в Харьковской области и большие потери группировки вторжения заставили противника отложить вход в Сумскую область. И перебрасывать дополнительные силы в Белгородскую на Волчанск. Но этот участок границы просто обязан был стать новой горячей точкой. И, если бы мы ждали, то противник зашел бы в Сумскую область в конце августа или сентябре. И тогда боевые действия шли бы уже на нашей территории. И все захваченные и уничтоженные ЗСУ склады с оружием были бы использованы по нам", – отметил Кирилл Сазонов.

Он продолжает, второй предварительный результат – политический. Блестяще спланированная и развернутая в условиях полной тайны операция произвела громадное впечатление на наших партнеров и союзников россии.

"Такой успешный заход наших подразделений вглубь российской территории и их откровенная беспомощность в этой ситуации для многих изменили представление о реальных возможностях сторон. Наши партнеры будут смелее, а союзники Москвы уже делают выводы, что их поддержка Кремля стала ошибкой", – отметил Кирилл Сазонов.

Устойчивого закрепления нет, ситуация постоянно меняется

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак так прокомментировал ситуацию:

"Действительно, есть эти две большие цифры от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он говорит, что ВСУ контролируют 1000 квадратных километров, западные аналитики называют цифру немного меньше – на треть. Мне кажется, если мы за основу возьмем цифру 700 квадратных километров, это будет плюс-минус где-то верно. Мы должны понимать, что устойчивого закрепления нет, что мы ориентируемся больше на те точки, где наши военные делают фото- и видеорепортажи. Все это фиксируется, наносится на карту, но это вовсе не означает, что они там продолжают находиться. Нет линии боевого столкновения, происходит постоянное маневрирование и перемещение".

Эксперт отметил, что сейчас россияне подтянули часть своих резервов. Действительно, это неприятно в некоторых моментах. Наши военные вынуждены упорствовать в серьезном противодействии со стороны россиян.

"Поэтому с одной стороны говорить о массовом продвижении Украины нельзя. Но, с другой стороны, нельзя говорить об остановке такого продвижения. Предварительно часть резервов русской Федерации уже снимается с фронтов. Ориентировочно идет речь о 10 тысячах военнослужащих которых забирают. Как говорят наши военные, половина из них опытные, обученные. Другая половина – почти нулевые. Появляется информация о том, что российских срочников забирают из разных регионов. В частности, появлялась информация, связанная с Калининградом. То есть, в авральном режиме собирают войска для противодействия", – отметил Иван Ступак.

Относительно того, сколько продержатся украинцы в Курской области, эксперт уверяет, что ответа на этот вопрос никто не сможет дать.

"По-моему, у нас еще есть люфт времени – эта неделя и возможно еще следующая. Я предполагаю, что после этого периода будет гораздо сложнее продвигаться, потому что подойдет русское подкрепление. Мы должны постоянно указывать на то, что есть потери среди наших военных. Это не веселая прогулка. К сожалению, есть погибшие, раненые, есть пленные и, к сожалению, последняя неделя – это тот период, когда соотношение уничтоженной и потерянной техники сейчас не на нашей стороне, то есть, мы теряем больше, чем россияне. То есть, если предыдущие периоды россияне теряли ежедневно больше техники, а мы меньше, то сейчас наоборот. Именно из-за наступательных действий", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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