Прорыв первой и второй линии обороны в Курской области: детали от эстонской разведки

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Кравцев Сергей
Российские войска были не готова к прорыву границы в Курской области. Теперь российскому командованию придется передислоцировать войска из других направлений. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии Янек Кессельманн, сообщает "ERR".
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
Он предположил, что украинские силы могли продвинуться вглубь Курской области на 15 км. Он не исключает, что Россия будет вынуждена перекинуть подразделения для обороны.
Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны страны-агрессора заявило, что снова направило вооружение и технику для наращивания сил в Курскую область. Об этом пишет российский "Интерфакс".
Также издание "Комментарии" сообщало – украинское военное командование могло рискнуть прорывом в Россию с целью улучшить позиции на поле боя перед возможными переговорами об окончании войны. Такое предположение озвучили аналитики "CNN".
Ранее "Комментарии" писали – что стоит за операцией в Курской области: усилятся ли переговорные позиции Украины.
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