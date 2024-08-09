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Прорыв первой и второй линии обороны в Курской области: детали от эстонской разведки

Эстонская разведка считает, что РФ была не готова к тому, что произошло в Курской области

сегодня, 16:07
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Кравцев Сергей

Российские войска были не готова к прорыву границы в Курской области. Теперь российскому командованию придется передислоцировать войска из других направлений. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии Янек Кессельманн, сообщает "ERR".

Прорыв первой и второй линии обороны в Курской области: детали от эстонской разведки

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Скорее всего, вооруженные формирования Российской Федерации не были готовы к украинскому наступлению в этом регионе и атака стала для них неожиданностью", — сказал Янек Кессельманн.

Он предположил, что украинские силы могли продвинуться вглубь Курской области на 15 км. Он не исключает, что Россия будет вынуждена перекинуть подразделения для обороны.

"Не исключено, что вторая линия обороны Российской Федерации в регионе частично прорвана. Наступление украинских войск в районе Курска, вероятно, приведет к передислокации подразделений Российской Федерации из других направлений для обеспечения обороны российских подразделений и контрударов против украинских сил в регионе", — отметил эстонский разведчик.

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны страны-агрессора заявило, что снова направило вооружение и технику для наращивания сил в Курскую область. Об этом пишет российский "Интерфакс".

Также издание "Комментарии" сообщало – украинское военное командование могло рискнуть прорывом в Россию с целью улучшить позиции на поле боя перед возможными переговорами об окончании войны. Такое предположение озвучили аналитики "CNN".

Ранее "Комментарии" писали – что стоит за операцией в Курской области: усилятся ли переговорные позиции Украины.




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