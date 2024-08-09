Прорыв первой и второй линии обороны в Курской области: детали от эстонской разведки

Российские войска были не готова к прорыву границы в Курской области. Теперь российскому командованию придется передислоцировать войска из других направлений. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал заместитель командующего Центра разведки Минобороны Эстонии Янек Кессельманн, сообщает "ERR".

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Скорее всего, вооруженные формирования Российской Федерации не были готовы к украинскому наступлению в этом регионе и атака стала для них неожиданностью", — сказал Янек Кессельманн.

Он предположил, что украинские силы могли продвинуться вглубь Курской области на 15 км. Он не исключает, что Россия будет вынуждена перекинуть подразделения для обороны.

"Не исключено, что вторая линия обороны Российской Федерации в регионе частично прорвана. Наступление украинских войск в районе Курска, вероятно, приведет к передислокации подразделений Российской Федерации из других направлений для обеспечения обороны российских подразделений и контрударов против украинских сил в регионе", — отметил эстонский разведчик.

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