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В Минобороны РФ приняли решение по Курской области: Кремль пойдет ва-банк

Минобороны РФ заявило, что отправило новые резервы в Курскую область

сегодня, 14:45 comments2625
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Кравцев Сергей

Минобороны страны-агрессора заявило, что снова направило вооружение и технику для наращивания сил в Курскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российский "Интерфакс".

В Минобороны РФ приняли решение по Курской области: Кремль пойдет ва-банк

Курская область. Фото: из открытых источников

В российском ведомстве заявили, что техника едет в Суджанский район, где идут активные боевые действия с украинскими подразделениями.

"В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач: реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на тралах, тяжелая гусеничная техника, автомобили "Урал" и "КамАЗ", – говорится в сообщении.

Также российское Министерство обороны опубликовало кадры колонн военной техники, которые якобы сейчас едут в Курскую область.

Читайте также на портале "Комментарии" — от официальных лиц Украины практически нет информации о событиях, происходящих в Курской области РФ. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк все же озвучил некоторые версии. Сначала он заявил у себя в Тelegram, что это хороший повод показать действительно ли россияне против войны или все же поддерживают путинский режим. А уже впоследствии заявил, что операция в Курской области может помочь Украине иметь более уверенную позицию перед вторым саммитом мира. Действительно ли можно сказать, что эта операция может усилить переговорные позиции Украины? Действительно ли Украина смогла застать РФ, что называется врасплох? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – бои в Судже: в Минобороны РФ впервые признали, что сдержать наступающую сторону не смогли.

Ранее "Комментарии" писали – операция в Курской области: в США назвали сценарии реагирования РФ на ситуацию.




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Обсуждения

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Гарик

сегодня, 16:26

принять решение и реализовать его,это две маленькие разницы,как говорят в Одессе.Главный путиносранец сколько уже понапринимал?угу..а результат?или он штампует пипифакс для свою задницу подтереть?


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