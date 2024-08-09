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Прорыв войск в Россию: на Западе указали еще одну возможную цель Украины

Вторжение в РФ в издании назвали "редкой и серьезной рискованной игрой"

сегодня, 14:35
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Кравцев Сергей

Украинское военное командование могло рискнуть прорывом в Россию с целью улучшить позиции на поле боя перед возможными переговорами об окончании войны. Как передает портал "Комментарии", такое предположение озвучили аналитики "CNN".

Прорыв войск в Россию: на Западе указали еще одну возможную цель Украины

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Впервые за всю войну заговорили о переговорах. Россию могут пригласить принять участие в следующей мирной конференции, которую проведет Украина и ее союзники. Доля украинцев, которые одобряют переговоры, хотя и составляет меньшинство, растет. А над Киевом пылает вероятность президентства Трампа, — говорится в публикации. — Важно помнить, что внешняя политика Запада — непостоянный и легко истощаемый зверь. Постоянная поддержка Украины со стороны НАТО является исключением. И по мере того, как война приближается к четвертому году, вопросы о том, как она закончится, будут становиться все громче".

И в связи с тем, что перспектива урегулирования путем переговоров теперь "менее далека", в CNN отметили, что обе стороны будут изо всех сил стараться улучшить свою позицию на поле боя.

"Неясно, мотивировано ли наступление Украины на Курск этим или просто целью нанести ущерб там, где противник слаб. Но это представляет собой редкую и серьезную рискованную игру с ограниченными ресурсами Киева и поэтому может свидетельствовать о вере украинцев в то, что впереди нас ждут большие перемены", — резюмировали в издании.

Читайте также на портале "Комментарии" — от официальных лиц Украины практически нет информации о событиях, происходящих в Курской области РФ. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк все же озвучил некоторые версии. Сначала он заявил у себя в Тelegram, что это хороший повод показать действительно ли россияне против войны или все же поддерживают путинский режим. А уже впоследствии заявил, что операция в Курской области может помочь Украине иметь более уверенную позицию перед вторым саммитом мира. Действительно ли можно сказать, что эта операция может усилить переговорные позиции Украины? Действительно ли Украина смогла застать РФ, что называется врасплох? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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