Прорыв войск в Россию: на Западе указали еще одну возможную цель Украины

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Кравцев Сергей
Украинское военное командование могло рискнуть прорывом в Россию с целью улучшить позиции на поле боя перед возможными переговорами об окончании войны. Как передает портал "Комментарии", такое предположение озвучили аналитики "CNN".
Бои в Курской области. Фото: из открытых источников
И в связи с тем, что перспектива урегулирования путем переговоров теперь "менее далека", в CNN отметили, что обе стороны будут изо всех сил стараться улучшить свою позицию на поле боя.
Читайте также на портале "Комментарии" — от официальных лиц Украины практически нет информации о событиях, происходящих в Курской области РФ. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк все же озвучил некоторые версии. Сначала он заявил у себя в Тelegram, что это хороший повод показать действительно ли россияне против войны или все же поддерживают путинский режим. А уже впоследствии заявил, что операция в Курской области может помочь Украине иметь более уверенную позицию перед вторым саммитом мира. Действительно ли можно сказать, что эта операция может усилить переговорные позиции Украины? Действительно ли Украина смогла застать РФ, что называется врасплох? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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