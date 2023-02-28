На каких фронтах армия РФ способна хоть на какое-то наступление рассказал военный эксперт

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Моесеенко Валентина
Армия России физически не способна сейчас организовать какие-то наступательные действия по другим направлениям, кроме Донбасса. Об этом в Телеэфире сказал военный эксперт Сергей Грабский, пишут "Комментарии".
Россия не способна на наступление на других направлениях, кроме Донбасса
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Он отметил, что теоретически страна-агрессорака может сосредоточивать какие-то войска по другим направлениям.
По словам военного эксперта, даже на южном направлении, в Запорожской, Херсонской областях, где оккупационная армия имеет подготовленные позиции, не наблюдается боевая активность, свидетельствующая о том, что россияне готовятся именно к наступательным действиям. Сергей Грабский отметил, что сейчас российская армия пытается укрепить свои позиции в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины.
На портале "Комментарии" говорилось и о том, что угроза нового ракетного удара территорией Украины высока, россияне выискивают новую тактику обхода противовоздушной обороны.
Как писали "Комментарии" ранее, в воздушных силах ВСУ ожидают от западных партнеров поставки дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Это усилило бы защиту украинских объектов инфраструктуры от ракетных и дроновых атак армии РФ.
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