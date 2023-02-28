На каких фронтах армия РФ способна хоть на какое-то наступление рассказал военный эксперт

Армия России физически не способна сейчас организовать какие-то наступательные действия по другим направлениям, кроме Донбасса. Об этом в Телеэфире сказал военный эксперт Сергей Грабский, пишут "Комментарии".



Россия не способна на наступление на других направлениях, кроме Донбасса

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Россия привлекла основную массу своих войск на Донбассе, но просто физически не способна сейчас организовать какие-то наступательные действия на других направлениях. Более того, те подразделения, которые прибывали в Беларусь, сейчас перемещаются по окончании учебных процессов на территории Беларуси на территорию Ростовской области, оттуда заходят на Донбасс”, — сказал эксперт.

Он отметил, что теоретически страна-агрессорака может сосредоточивать какие-то войска по другим направлениям.

“Но для этого требуется много времени, большое количество ресурсов, которые Россия себе ни в первом, ни во втором случае позволить не может. Поэтому наиболее целесообразно для них продолжение тех действий, того ползучего наступления, которое они совершают сейчас. И говорить о расширении географии такого наступления очень сложно", – сказал Грабский.

По словам военного эксперта, даже на южном направлении, в Запорожской, Херсонской областях, где оккупационная армия имеет подготовленные позиции, не наблюдается боевая активность, свидетельствующая о том, что россияне готовятся именно к наступательным действиям. Сергей Грабский отметил, что сейчас российская армия пытается укрепить свои позиции в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим какие-то серьезные изменения или нанесение каких-либо ударов, допустим, со стороны территории Беларуси — это вообще исключаю. И практически невероятен сценарий нанесения ударов в направлении Черниговской, Сумской и Харьковской области на сегодня”, — сказал военный эксперт.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что угроза нового ракетного удара территорией Украины высока, россияне выискивают новую тактику обхода противовоздушной обороны.

Как писали "Комментарии" ранее, в воздушных силах ВСУ ожидают от западных партнеров поставки дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Это усилило бы защиту украинских объектов инфраструктуры от ракетных и дроновых атак армии РФ.

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