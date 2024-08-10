На фоне прорыва в Курской области: в Силах обороны рассказали, где враг готовится к штурмам

Российские оккупационные войска готовятся к штурмовым действиям в Волчанске на севере Харьковской области. Захватчики перегруппировали штурмовые отряды. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram.

Российские военные. Фото: из открытых источников

По информации Сил обороны, на Харьковском направлении обстановка существенно не изменилась. Оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных.

"В Волчанске враг в рамках подготовки к проведению штурмовых действий осуществил перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка, а также производит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138-й отдельной мотострелковой бригады", — говорится в сообщении.

Кроме того, на направлении Казачья Лопань — Золочев оккупанты усилили воздушную разведку дронами, ища подразделения ВСУ.

В районе Волчанска за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. С начала этих суток Силы обороны отбили одну атаку врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ОТГ "Харьков" рассказали, какие шаги пытается предпринимать РФ в Волчанске.

Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Ранее "Комментарии" писали – на Западе рассказали, сколько времени может уйти на возвращение РФ территорий Курской области.