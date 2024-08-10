На фоне прорыва в Курской области: в Силах обороны рассказали, где враг готовится к штурмам

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска готовятся к штурмовым действиям в Волчанске на севере Харьковской области. Захватчики перегруппировали штурмовые отряды. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram.
Российские военные. Фото: из открытых источников
По информации Сил обороны, на Харьковском направлении обстановка существенно не изменилась. Оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных.
Кроме того, на направлении Казачья Лопань — Золочев оккупанты усилили воздушную разведку дронами, ища подразделения ВСУ.
В районе Волчанска за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. С начала этих суток Силы обороны отбили одну атаку врага.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ОТГ "Харьков" рассказали, какие шаги пытается предпринимать РФ в Волчанске.
Также издание "Комментарии" сообщало – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Ранее "Комментарии" писали – на Западе рассказали, сколько времени может уйти на возвращение РФ территорий Курской области.
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