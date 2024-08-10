На Западе рассказали, сколько времени может уйти на возвращение РФ территорий Курской области

Успешная операция на российской территории – после более чем двух лет боев почти исключительно на территории Украины – имела психологическую ценность для Киева, поднимая моральный дух украинских войск и мирных жителей, показывая Путина и его военных как немощных и неэффективных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье The Washington Post.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

В материале сообщается, что внезапный прорыв ВСУ – самый серьезный вызов для российского диктатора Путина со времен восстания "вагнеровцев". Успехи Киева поднимают моральных дух украинских войск и мирных жителей, но при этом сильно бьют по репутации российской власти и военных. Подчеркивается, что, если российские войска будут наступать с той же скоростью, что и на других направлениях, им понадобится год, чтобы отбить утраченные территории в Курской области.

Более того, как указывает издание, вооруженные силы Украины заняли уже более 20 приграничных российских деревень и частично как минимум один город, а теперь продвигаются к Курской АЭС. В статье отмечается, что у украинских бригад будет время окопаться на укрепленных позициях, что потенциально даст Киеву мощный козырь в случае будущего прекращения огня или мирных переговоров.

"Украинские силы явно продвинулись довольно далеко в Курской области, но сколько территории они контролируют или на самом деле намерены контролировать, остается неизвестным", — отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом. Об этом сказано в комментарии Министерства иностранных дел Германии для издания "Politico".



