Москва приняла беспрецедентное решение по Брянской, Курской и Белгородской областях

На территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

В трех областях РФ ввели режим КТО. Фото: из открытых источников

Российская сторона информирует, что соответствующее решение о режиме КТО в Брянской области было принято начальником местного управления ФСБ генерал-майором С.В. Ворониным.

Правовой режим КТО вводится в Брянской области с 23.00 9 августа. На какой период времени – не уточняется.

В заявлении НОК указывается, что это осуществляется "в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз Украины".

Кроме того, говорится о соответствующем уведомлении "взаимодействующих силовых структур" и органов власти этой области РФ.

Вместе с тем власти Курской области также заявили о введении режима КТО в регионе. И по аналогичной причине.

"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", — говорится в публікации курского губернатора в Telegram в 00:40.

Также в российской НАК заявили, что режим КТО вводится и в Белгородской области.

В заявлении НАК рассказывается о "беспрецедентной попытке" со стороны Украины "дестабилизировать обстановку в ряде регионов России".

Также комитет говорит, что в соответствующих трех регионах вводятся "дополнительные меры", направленные на усиление антитеррористической защищенности.

Читайте также на портале "Комментарии" — что стоит за операцией в Курской области: усилятся ли переговорные позиции Украины.



