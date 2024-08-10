Москва приняла беспрецедентное решение по Брянской, Курской и Белгородской областях

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На территории Брянской, Курской и Белгородской областей (РФ) был введен режим контртеррористической операции (КТО). Москва объясняет меры повышением "угрозы" со стороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении российского Национального антитеррористического комитета (НАК) и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.
В трех областях РФ ввели режим КТО. Фото: из открытых источников
Российская сторона информирует, что соответствующее решение о режиме КТО в Брянской области было принято начальником местного управления ФСБ генерал-майором С.В. Ворониным.
Правовой режим КТО вводится в Брянской области с 23.00 9 августа. На какой период времени – не уточняется.
В заявлении НОК указывается, что это осуществляется "в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз Украины".
Кроме того, говорится о соответствующем уведомлении "взаимодействующих силовых структур" и органов власти этой области РФ.
Вместе с тем власти Курской области также заявили о введении режима КТО в регионе. И по аналогичной причине.
Также в российской НАК заявили, что режим КТО вводится и в Белгородской области.
В заявлении НАК рассказывается о "беспрецедентной попытке" со стороны Украины "дестабилизировать обстановку в ряде регионов России".
Также комитет говорит, что в соответствующих трех регионах вводятся "дополнительные меры", направленные на усиление антитеррористической защищенности.
Читайте также на портале "Комментарии" — что стоит за операцией в Курской области: усилятся ли переговорные позиции Украины.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!