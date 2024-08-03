В ОТГ "Харьков" рассказали, какие шаги пытается предпринимать РФ в Волчанске

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Кравцев Сергей
ВСУ ударили по россиянам вблизи Сотницкого Казачка. В свою очередь, РФ стремится расширить зону контроля в Волчанске Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОТГ "Харьков".
Российские военные. Фото: из открытых источников
Также РФ применила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино (Россия).
Отмечается, что в районе населенного пункта Глубокое оккупанты осуществляют меры логистического обеспечения.
Во время перегруппировки оккупантов в приграничных районах РФ вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Силами обороны Украины нанесено огневое поражение по личному составу противника.
На Харьковском направлении за сутки, 2 августа, произошло 6 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 6 авиационных ударов, использовав 6 КАБов и 11 неуправляемых авиационных ракет. Россияне также ударили 34 раза дронами-камикадзе и 468 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.
Потери РФ на Харьковском направлении составили 105 военных. Также уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники.
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Ігор
сегодня, 12:42
Набридло! Як вони намагаються привернути до себе увагу. Тільки і чути що десь там щось відбувається. Нам то що до цього, в нас інше життя. Переможе той хто прав. Якщо ми перемагаємо то все нормально робіть це мовчки не відволікайте нас постійно. Якщо вони перемагають то нам треба робити висновки що ми робимо щось неправе і нічого стільки галасу піднімати з цього.