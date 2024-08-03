В ОТГ "Харьков" рассказали, какие шаги пытается предпринимать РФ в Волчанске

ВСУ ударили по россиянам вблизи Сотницкого Казачка. В свою очередь, РФ стремится расширить зону контроля в Волчанске Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОТГ "Харьков".

Российские военные. Фото: из открытых источников

"В Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия с целью расширения зоны контроля в северной и центральной частях города", — рассказали защитники.

Также РФ применила тяжелую огнеметную систему ТОС-1А из района населенного пункта Шебекино (Россия).

Отмечается, что в районе населенного пункта Глубокое оккупанты осуществляют меры логистического обеспечения.

"Провели распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, активизировало проведение воздушной разведки с помощью БПЛА", — добавили в ОТГ.

Во время перегруппировки оккупантов в приграничных районах РФ вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Силами обороны Украины нанесено огневое поражение по личному составу противника.

На Харьковском направлении за сутки, 2 августа, произошло 6 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 6 авиационных ударов, использовав 6 КАБов и 11 неуправляемых авиационных ракет. Россияне также ударили 34 раза дронами-камикадзе и 468 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

Потери РФ на Харьковском направлении составили 105 военных. Также уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники.

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