Уже не Харьков: Зеленский назвал новую приоритетную цель РФ в войне

После того, как российским войскам не удалось добиться захвата Харькова в начале лета, они сменили главную цель и теперь приоритетом для них является захват Покровска в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью французским журналистам высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Весь восток сложный. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже. Главная цель изменена. Их направление главное, это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я сказал бы на сегодня, это для них приоритет. Покровское направление и это город Покровск", – отметил глава государства.

Он согласился с тем, что у россиян есть аппетиты также оккупировать Константиновку. Они еще целятся на Торецк. Есть у них планы и по Славянску, но все это планы. Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБов, все, что у них есть, они сосредотачивают сегодня на Покровском направлении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватнические войска продвигаются к стратегически важному городу Покровск Донецкой области. Это создает угрозу для жизненно важной украинской линии снабжения. Об этом пишет "CNN".

В материале говорится, что оккупанты уже несколько месяцев растягивают украинскую оборону по всей линии восточного фронта, пытаясь захватить как можно больше территории до того, как на поле боя начнут прибывать новые украинские новобранцы и свежие партии западного вооружения. Успехи, достигнутые оккупантами, были в значительной степени постепенными – линия фронта почти не изменилась за последние несколько месяцев. Но недавнее продвижение российских войск в направлении Покровска вызывает беспокойство у Украины и ее союзников.



