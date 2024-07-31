На Западе признали, что РФ продвигается к ключевому городу на востоке: чем это грозит Украине

Российские захватнические войска продвигаются к стратегически важному городу Покровск Донецкой области. Это создает угрозу для жизненно важной украинской линии снабжения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Российские войска. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что оккупанты уже несколько месяцев растягивают украинскую оборону по всей линии восточного фронта, пытаясь захватить как можно больше территории до того, как на поле боя начнут прибывать новые украинские новобранцы и свежие партии западного вооружения. Успехи, достигнутые оккупантами, были в значительной степени постепенными – линия фронта почти не изменилась за последние несколько месяцев. Но недавнее продвижение российских войск в направлении Покровска вызывает беспокойство у Украины и ее союзников.

Журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию в своем обращении к народу. Он заявил, что украинские войска сталкиваются с "чрезвычайно сложными" реалиями на этом участке.

В то же время аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили 30 июля, что российские войска недавно достигли "значительных тактических успехов" в районе, который находится к северо-западу от оккупированной Авдеевки. По данным ISW, во вторник российские войска находились примерно в 20 километрах от Покровска.

Отмечается, что Покровск не является крупным городом – до войны там проживало около 60 000 человек, и многие из них уехали с началом полномасштабного вторжения. Но этот населенный служит ключевым узлом для украинских военных благодаря легкому доступу к Константиновке. Дорога, соединяющая их, используется украинцами для пополнения запасов войск на передовой и эвакуации раненых в направлении Днепра.

"Продвигаясь вперед и осуществляя эти постепенные, на первый взгляд, продвижения вдоль линии фронта длиной более 600 миль (1000 километров), Россия заставляет Украину прибегать к оборонительным операциям, вместо того, чтобы готовиться к контрнаступлению", – резюмирует "CNN".

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: в США ответили, ждать ли еще масштабного наступления РФ этим летом.



