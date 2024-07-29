Зеленский и Сырский приехали на передовую на Харьковщине: детали визита

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехали на передовую на Харьковщине. Как передает портал "Комментарии", президент обнародовал соответствующее видео с Харьковского направления во время поздравления военнослужащих с днем Сил специальных операций ВСУ.
Владимир Зеленский и Александр Сырский на Харьковщине. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент поблагодарил воинов за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших городов и сел.
В своем обращении глава государства назвал Харьковское направление одним из самых сложных.
Как сообщает Офис президента, Зеленский и Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач.
Также, бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологические операции и некинетические действия, движение сопротивления на временно оккупированных территориях и действия подразделений спецназначения.
Кроме того, обсуждались дальнейшее реформирование и развитие возможностей ССО согласно современным вызовам и с использованием лучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.
Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский провел разговор с Сырским, после чего обратился к украинцам.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!