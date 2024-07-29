Зеленский и Сырский приехали на передовую на Харьковщине: детали визита

Глава украинского государства Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехали на передовую на Харьковщине. Как передает портал "Комментарии", президент обнародовал соответствующее видео с Харьковского направления во время поздравления военнослужащих с днем Сил специальных операций ВСУ.

Владимир Зеленский и Александр Сырский на Харьковщине. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами", — сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил воинов за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших городов и сел.

В своем обращении глава государства назвал Харьковское направление одним из самых сложных.

"Вся страна на вас рассчитывает. Мы точно победим", — отметил Владимир Зеленский.

Как сообщает Офис президента, Зеленский и Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач.

Также, бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологические операции и некинетические действия, движение сопротивления на временно оккупированных территориях и действия подразделений спецназначения.

Кроме того, обсуждались дальнейшее реформирование и развитие возможностей ССО согласно современным вызовам и с использованием лучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.

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