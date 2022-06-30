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На Донбассе ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов к РСЗО "Ураган" (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 16:40
Автор:

Денис
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Украинские воины уничтожили очередной российский склад боеприпасов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

На Донбассе ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов к РСЗО "Ураган" (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на Донбассе был уничтожен вражеский склад боеприпасов к системам залпового огня. 

"На Донбассе орки помахали ручкой очередному своему складу с бп. На этот раз оккупанты потеряли склад боеприпасов к РСЗО "Ураган"", — сообщает СтратКом. 

Также в Telegram-канале СтратКома ВСУ было опубликовано видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Польша закончила строительство стены на границе с Беларусью: как выглядит ограждение (ВИДЕО). Польша завершила строительство ограждения на границе с Беларусью. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что россияне захватили сразу три села в Луганской области, — Генштаб. Российские оккупанты продолжают наступать в Луганской области. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Сергей Гайдай показал, как сейчас выглядит Северодонецк после бомбардировок россией (Видео). ВСУ вышли из Северодонецка, бои продолжаются за Лисичанск. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Британии оценили возможность ВСУ выбить оккупантов из Украины: назвали сроки. Лиз Трасс отметила, что Лондон поставляет Украине смертоносное вооружение. Украинские защитники могут выгнать российских оккупантов со всей территории. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR30ohI1Nx8Q2FqtLWFULMOCmK8NkUzCQZml0dH_ml7ja0sS06UBFOIp7mg
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