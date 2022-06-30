На Донбассе ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов к РСЗО "Ураган" (ВИДЕО)

Украинские воины уничтожили очередной российский склад боеприпасов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на Донбассе был уничтожен вражеский склад боеприпасов к системам залпового огня.

"На Донбассе орки помахали ручкой очередному своему складу с бп. На этот раз оккупанты потеряли склад боеприпасов к РСЗО "Ураган"", — сообщает СтратКом.

Также в Telegram-канале СтратКома ВСУ было опубликовано видео с места событий.

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