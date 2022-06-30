В Британии оценили возможность ВСУ выбить оккупантов из Украины: назвали сроки

Украинские защитники могут выгнать российских оккупантов со всей территории. Это может произойти в обозримые сроки. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью "BBC Radio".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"Вся территория Украины, которая была захвачена Россией, незаконно оккупирована, и, в конечном счете, россиян нужно вытеснить со всей этой территории", — завила глава МИД Великобритании.

При этом дипломат добавила, что украинская армия, имея необходимое оружие от западных союзников, может деоккупировать свои территории в обозримом будущем.

Трасс подчеркнула, именно поэтому Великобритания и другие партнеры Украины активно поставляют в Украину смертоносное оружие, которое должно помочь Киеву восстановить суверенитет на всей своей территории.

Стоит напомнить, что в начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки Западом оружия в Украину может "затянуть вооруженный конфликт", а Россия якобы сделает соответствующие выводы если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

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