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Россияне захватили сразу три села в Луганской области, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступать в Луганской области

сегодня, 15:43
Автор:

Кравцев Сергей
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Российским оккупантам удалось взять под контроль сразу три села в Луганской области – Камышеваху, Горное и Золотое. Туда уже зашли российские войска и техника. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

Россияне захватили сразу три села в Луганской области, - Генштаб

Российские войска. Фото: из открытых источников

"На Бахмутском направлении, имея преимущество в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось потеснить наши войска и установить контроль над Камышувахой, Горским и Золотым. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои", — заявил Алексей Громов. 

Стоит напомнить, что российские войска полностью захватили Северодонецк Луганской области. Сейчас выехать из города можно только на подконтрольную России территорию. При этом при выводе ВСУ из Северодонецка никто из украинских защитников не пострадал.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Британии оценили возможность ВСУ выбить оккупантов из Украины. Так, глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что вся территория Украины, которая была захвачена Россией, незаконно оккупирована, и, в конечном счете, россиян нужно вытеснить со всей этой территории.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — в Пентагоне не видят возможности окончания войны России против Украины до конца года, как это ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. К таким выводам в США пришли, анализируя ситуацию на фронте в Украине, а также исходя из заявлений президента РФ Владимира Путина. Все это показывает, что Кремль намерен продолжать атаки. Такую позицию озвучил спикер Пентагона Джона Кирби в интервью "Bloomberg".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GTtd8k3SQZk&feature=youtu.be
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