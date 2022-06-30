Сергей Гайдай показал, как сейчас выглядит Северодонецк после бомбардировок россией (Видео)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что областной город украинские защитники героически обороняли четыре месяца. В настоящее время разбомбленный Северодонецк оккупирован россиянами. Там остались гражданские.

Фото Телеграм Луганская ОВА - Лисичанск

"Северодонецк с первых дней полномасштабной российской агрессии, принял на себя удар. Каждый день рашисты планомерно истребляли население и равняли с землей украинский город, который еще в 2014-м не уступил российским оккупантам", — написал он.

Уход войск был осуществлен для сохранения жизней личного состава. По его словам, украинские военные выполнили задание в Северодонецке на 200%, нанесли россиянам значительные потери в личном составе и технике. При ротации и уходе с позиций не было потерь среди украинцев.

По состоянию на утро 30 июня россияне продолжают обстреливать Лисичанск. За прошедшие сутки враг постоянно бил по территории вдоль реки Северский Донец и в район "Донсоды". Оккупанты намерены блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут.

Утром враг наступает у Верхнекаменки и штурмует позиции защитников возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. До Лисичанска уже трудно добраться, гуманитарная помощь периодически подвозится, население получает воду, которую развозят спасатели.

Россияне бросили практически все резервы на захват города, в населенном пункте почти нет безопасного места. Ежедневно российские истребители совершают авианалеты на город и бомбардируют его.

Как писал портал, харьковчане просят предоставить дополнительное ПВО для города и области – зарегистрировали петицию на сайте президента. В Харьковской области продолжаются бои, россия обстреливает города ракетами и из артиллерии.

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