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На Донбассе в тылу оккупантов прогремел мощный взрыв: что известно (ВИДЕО)

В небо начал вздыматься огромный столб черного дыма

сегодня, 15:01
Автор:

Денис
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На временно оккупированной территории Донецкой области прогремел очередной взрыв. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

На Донбассе в тылу оккупантов прогремел мощный взрыв: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, инцидент произошел сегодня (7 июня) неподалёку от оккупированного города Дебальцево. После взрывов в небо начал вздыматься огромный столб черного дыма. 

"Огромный хлопок вблизи Дебальцево. Дядюшка "Ленд Лиз" бодрствует и передает поздравление оркам.", — пишет СтратКом. 

Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как в небо поднимается густой столб дыма, также слышны звуки разрывов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Джонсон объявил об отставке, но с одним уточнением: сделал заявление об Украине. Решение было принято после отставок в правительстве, вызвавших скандал с Крисом Пинчером. 

Читайте также о том, что рано Шойгу отчитался об оккупации Луганщины: Гайдай раскрыл подробности. Россияне до сих пор пытаются продавить выход на админграницы области. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что кто и чем готов помочь с восстановлением Украины – какие успехи и провалы уже сейчас. Эксперты разобрали по полочкам, есть ли предпосылки для умеренного оптимизма о восстановлению Украины, ведь без помощи Запада нам точно не справиться. 

Также "Комментарии" информировали о том, что расстрел собаки военным в Днепре: полиция открыла уголовное производство (ВИДЕО). По данному факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 299. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR135YmRUPzXxOUV3tTP1Y8EM9QESQTLz93xvW9C9B8k9HPxP0Cwyh4CMIQ
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