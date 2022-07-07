На Донбассе в тылу оккупантов прогремел мощный взрыв: что известно (ВИДЕО)

На временно оккупированной территории Донецкой области прогремел очередной взрыв. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома, инцидент произошел сегодня (7 июня) неподалёку от оккупированного города Дебальцево. После взрывов в небо начал вздыматься огромный столб черного дыма.

"Огромный хлопок вблизи Дебальцево. Дядюшка "Ленд Лиз" бодрствует и передает поздравление оркам.", — пишет СтратКом.

Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как в небо поднимается густой столб дыма, также слышны звуки разрывов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Джонсон объявил об отставке, но с одним уточнением: сделал заявление об Украине. Решение было принято после отставок в правительстве, вызвавших скандал с Крисом Пинчером.

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