Расстрел собаки военным в Днепре: полиция открыла уголовное производство (ВИДЕО)

По факту жестокого обращения с животным в городе Днепр полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.

Полиция. Фото из открытых источников

Сообщается, что преступление произошло 5 июня около семи утра. На одной из улиц города вооруженный мужчина совершил выстрел в сторону собаки, от чего позже животное скончалось.

"На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Днепровского районного управления полиции. В настоящее время личность мужчины установлена. По данному факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.", — сообщают полицейские.

Отмечается, что расследованием преступления и задержанием мужчины будет заниматься военная служба правопорядка.

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