logo

BTC/USD

20420.72

ETH/USD

1186.26

LTC/USD

50.11

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Расстрел собаки военным в Днепре: полиция открыла уголовное производство (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Расстрел собаки военным в Днепре: полиция открыла уголовное производство (ВИДЕО)

По данному факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 299

сегодня, 13:37
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

По факту жестокого обращения с животным в городе Днепр полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции. 

Расстрел собаки военным в Днепре: полиция открыла уголовное производство (ВИДЕО)

Полиция. Фото из открытых источников

Сообщается, что преступление произошло 5 июня около семи утра. На одной из улиц города вооруженный мужчина совершил выстрел в сторону собаки, от чего позже животное скончалось. 

"На месте работала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Днепровского районного управления полиции. В настоящее время личность мужчины установлена. По данному факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.", — сообщают полицейские. 

Отмечается, что расследованием преступления и задержанием мужчины будет заниматься военная служба правопорядка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что авиация ВСУ нанесла мощные удары по позициям россиян на нескольких направлениях: подробности. ВСУ дают достойный отпор оккупантам. 

Читайте также о том, что жатва во время войны: с какими проблемами столкнулись аграрии — есть ли решение. Сельское хозяйство и экспорт зерна: как спасти отрасль и урожай во время войны. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что как проукраинские медиа в Европе лоббируют победу на дипломатическом фронте – пример Brussels Ukraina Review. Promote Ukraine со своими многочисленными проектами – один из важных инструментов в сети украинских агентов влияния на Западе. 

Также "Комментарии" информировали о том, что перемещение военнообязанных: что скрывается за новым шагом Генштаба – как защитить свои права. Согласно решению Главнокомандующего ВСУ, регулирующий передвижение военнообязанных по стране документ отправили на доработку. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dp.npu.gov.ua/news/podiji/za-faktom-zhorstokogo-povodzhennya-z-tvarinoyu-u-m-dnipro-policziya-vidkrila-kriminalne-provadzhennya/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!