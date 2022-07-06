В Днепре военный расстрелял собак посреди улицы: подробности (ВИДЕО)

В Днепре военный посреди улицы расстрелял собаку. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем официальном Telegram-канале.

Оружие. Иллюстрация

Как стало известно, инцидент произошел сегодня (6 июля) в городе Днепр. На одной из автозаправочных станций вооруженных мужчина застрелил собаку с щенками.

"Убийцей собаки с щенками оказался военный. Сейчас он на полпути в Бахмут. Его задержат и передадут военной службе правопорядка. Она определит, как быть с этим обидчиком животных.", — сообщил Резниченко.

Глава ОВА считает, что данный поступок не достоин звания военного.

"Уничтожать надо врага, а не беспомощных перед оружием животных.", — Резниченко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что станет определяющим в российско-украинской войне – почему время уже на стороне Украины. Последние три месяца фронт в Украине практически застыл — ни одна из сторон существенно не продвигается вперед.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что не только Донбасс: в ISW рассказали, какая ключевая цель Путина в войне против Украины. Путин рассчитывает, что благодаря военным действиям удастся покончить с суверенитетом Украины.

Также "Комментарии" информировал о том, что "Прошу в дальнейшем не принимать без меня подобных решений": Зеленский отреагировал на ограничения для военнообязанных. Зеленский призвал Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без него подобных решений и пообещал "разобраться" с этим вопросом.

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