Что станет определяющим в российско-украинской войне – почему время уже на стороне Украины

На пятый месяц русско-украинской войны можно говорить о том, что на фронте установилась некоторая стабильность. На картах видно, как мало изменилось положение войск за три месяца. Более того, сейчас трудно представить, что эта стабильность может серьёзно нарушиться. Именно поэтому можно попытаться спрогнозировать, как ситуация может развиваться дальше, как Украине и России в реальной перспективе выходить из этой войны. Своим виденьем поделились эксперты.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Основные шансы Украины на окончательную победу и изгнание армии вторжения со своей территории появятся во время перемирия

Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин считает, что после поражения в битвах за Киев и Харьков в начале войны, российской армии можно засчитать успехи в битве за Донбасс. За два месяца боев, по ходу которых погибло несколько тысяч бойцов с каждой стороны, русские войска продвинулись почти на десять километров, захватили то, что осталось от двух городов, Северодонецк и Лисичанск и теперь контролируют всю "Луганскую область". Ещё два-три месяца таких же боев и, если всё пройдёт успешно, можно будет установить контроль и над "Донецкой областью".

"Однако это неважно – застынет фронт в положении на 6 июля или он застынет на пару десятков километров восточнее. Выглядит так, что в какой-то момент фронт стабилизируется. У российской армии больше не будет возможность наступать, а у украинской – она сама по себе не появится. В этот момент может быть заключено официальное перемирие. Возможно, даже будут подписаны какие-то формальные документы. Или перемирие оно наступит "по факту" — обе стороны прекратят хоть сколько-нибудь масштабные операции. Что произойдет тогда? Для Украины вопросом жизни и смерти будет ускоренное построение большой и сильной армии. Я думаю, что Украина сможет защитить оставшуюся территорию от новых нападений, если создаст действующую современную армию в 300-500 тысяч человек. Если перемирие будет потрачено на построение, вооружение и подготовку такой армии, оно будет проведено не зря", – отметил эксперт.

Константин Сонин добавил, основные шансы Украины на окончательную победу и изгнание армии вторжения со своей территории – использовать перемирие для строительства и вооружения армии опережающими темпами. Понятно, что Россия будет продолжать мобилизацию, производить все больше вооружений и т.п. Но при напряжении усилий и при помощи всего мира Украина может делать это быстрее. Это для Украины хороший сценарий, потому что он даёт время. Умрёт ли Путин своей смертью или его сместит окружение, как Хрущева – следующее руководство России, оказавшись в тяжелых экономических условиях, будет вынуждено выводить войска и вести переговоры о снятии санкций.

"Экономические санкции – это не бомба, и они не действуют мгновенно, но то, что российская экономика сможет протянуть 10-15 лет в нынешних условиях – это байки для дефективных детишек. Не сможет, и это сейчас понятно вменяемым членам руководства. А через пять лет будет понятно и невменяемым. Если в каждый момент следующих 5-10 лет украинская армия будет сильнее – относительно российской! – чем она сейчас, то нового нападения не будет, а если будет, то оно приведёт только к новым потерям", – отметил эксперт.

По его мнению, предсказать сложнее, что будет в тот момент, когда следующее руководство России начнёт переговоры. Может, Крым и удастся оставить в "серой зоне", а то и сохранить в составе России. Вряд ли украинской армии улыбается перспектива вести такие же бои за Симферополь и Севастополь, как русская вела за Мариуполь и Северодонецк и в итоге получать заброшенные руины. Возможно, что Крым и "восток востока", территории ДНР-ЛНР до 23 февраля будут "серой зоной" между Украиной и Россией, как Эльзас и Лотарингия, которые 70 лет переходили из рук в руки между Германией и Францией. Важно, что у России нет денег на восстановление новозахваченных территорий, одновременно с наращиванием вооружением и поддержанием уровня жизни в самой России.

"Итого – коротко говоря, несмотря на поражения последних недель, время, при правильном подходе, на стороне Украины. Это лишний раз говорит о том, что лучшая стратегия для России сейчас, сегодня – это прекращение огня, вывод войск на границы до 23 февраля и начало переговоров о снятии санкций. Но я этого до смерти или смещения Путина не ожидаю", – резюмировал Константин Сонин.

Смерть Путина, способная как остановить войну, так и придать ей новый градус

В свою очередь политолог Дмитрий Воронков акцентирует, что делать четкие прогнозы касательно дальнейшего течения российско-украинской войны тяжело, потому что есть много "если" и "будет ли". По его мнению, основные из них:

– будет ли усиливаться тренд поддержки Украины со стороны Запада (речь об увеличении, причем в разы, поставок нового вооружения натовского образца);

– будет ли усиливаться санкционное давление на Россию.

"Многое зависит не только от ВСУ, но и от наших дипломатов, – отмечает эксперт. – Наиболее реалистичным на данный момент выглядит сценарий поэтапной войны. Уже понятно, что после провала блицкрига Россия выбрала новую тактику. Она сосредотачивает максимальные силы на определенном направлении (как сейчас в Луганской и Донецкой областях) – и атакует при массированной поддержке артиллерии и авиации. Так они почти захватили Луганщину. Так, похоже, намерены действовать на Донетчине. В случае успеха (чего мы не должны допустить) – подобным образом оккупанты могут попытаться захватить все территории Херсонской и Запорожской областей, части которых они контролируют".

Не исключает Дмитрий Воронков и попытку россиян совершить новый заход на северном направлении (Киевская, Черниговская, Житомирская области). Через Беларусь, а возможно и с привлечением белорусской армии.

"Но быстро этого не случится – России нужна передышка после боев на Донбассе для накапливания сил и средств, – подчеркивает политолог. – С потерями захватчики, как видим, не считаются. Наша задача – сделать уровень этих потерь критическим. Чему может помочь, как я отмечал выше, увеличение поставок мощных вооружений для ВСУ со стороны зарубежных партнеров. При таком раскладе, как прогнозируют в том же Главном управлении разведки Украины, перелом может наступить уже в августе. Начнутся контрнаступательные действия с нашей стороны".

Также мы видим, продолжает эксперт, что в России проявляются антивоенные настроения. Появились "рельсовые партизаны", как весной в Беларуси. Военкоматы периодически забрасывают коктейлями Молотова.

"Но это, увы, не массовое явление. Скорее точечное. Так что сценарий некого переворота в РФ под влиянием улицы маловероятен. Пропаганда делала и делает свое дело, – поясняет Дмитрий Воронков. – Не будем исключать и влияния на войну "черных лебедей" — неожиданных событий, предсказать которые на данный момент невозможно. К примеру, смерть Путина, способная как остановить войну, так и придать ей новый градус. Или же и вовсе привести к внутренним столкновениям в РФ".

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